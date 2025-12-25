80歲也能保！元傳鑫美元利變型終身壽險 元壽舉例試算秒懂

美元利率變動型保單，除有風險保障，也具備多元資產配置功能，還能透過宣告利率及增值回饋分享金的機制，讓資產有機會隨著時間累積而增長，壽險業者指出，適合有退休規劃及資產傳承需求的民眾。

因應市場需求，元大人壽近期推出元傳鑫美元利率變動型終身壽險，以美元計價，繳費年期包括3年和6年，其中，3年期的承保年齡最高可至80歲，是高齡族群的一大福音；承保金額1萬美元起跳，最高可達750萬美元，適合各階段人生財務規劃。

元大人壽說，元傳鑫美元利率變動型終身壽險具有下述三大商品優勢：

一、具保障倍數、增值回饋分享金：

保戶投保此商品除享有終身壽險保障，每年因宣告利率有機會享有增值回饋分享金，若選擇增額繳清，長期可放大保障倍數，更能強化家庭財務防護網，提升傳承效益，穩健累積資產。

二、受益分配自主約定，傳承效益佳：

透過指定身故受益人與分配比例，讓保戶能依個人意願，快速且安全地傳承，降低爭產糾紛、分配方式不受特留分約束；其次可預留稅源，讓身為受益人的繼承者能夠領取保險金，作為繳納遺產稅的資金來源。

此外，保險金具有分期定期給付的選擇，創造類信託功能，避免被詐騙或不當揮霍，落實照顧受益人的心意。

三、保費折扣，最高可享5%：

依投保規則，達保費門檻可享高保費折扣，最高可折減4%保費，約定自動轉帳繳費可再享1%保費折扣，最高享有5%折扣，實際保費折抵最有感。

以50 歲的元先生投保「元大人壽元傳鑫美元利率變動型終身壽險」，基本保險金額166.113萬美元為例，繳費期間6年，選擇以「購買增額繳清保險金額」方式給付增值回饋分享金，年繳保險費10萬5316美元，符合高保費4%折扣，並選擇自動轉帳再享有1%折扣，折扣後年繳保險費10萬美元。

宣告利率假設維持4.3%，若於90歲時身故，保單年度末身故總給付達176萬3143美元，約為總繳保費的2.9倍；若有資金運用需求，則可領回141萬6755美元，約為總繳保費的2.3倍。

