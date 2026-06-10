80歲何博文仍以公司為家！奇威50週年背後，創辦人大談「被」利用價值

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奇威集團迎接50週年，董事長何博文致詞時，沒有把焦點只放在新店開幕，也沒有用華麗語彙回顧品牌歷史。這位剛滿80歲的創辦人，談的是奇威從太原路一間店起家的初心，談服務、分享與永續，也談自己至今仍希望對公司「有被利用的價值」。

在全台首間「奇威花園Keywear Garden」林口旗艦店開幕之際，何博文的談話，為這場50週年活動增添了不同於一般品牌的現場感。對他而言，奇威50年不只是服飾品牌走過半世紀，更是一家本土企業如何在市場變化中持續留下來，並思考第二個50年的開始。

從太原路一間店開始，何博文把 50 年歸結為服務與分享

何博文回憶，奇威50年前是從太原路一間店做起。當時企業規模不大，但核心想法很單純，就是如何服務顧客、如何分享好的生活內容。他說，這個初心一路延續到現在，並沒有因為公司規模改變而消失。

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「奇威50年前從太原路一個店做起，我們的初心是服務跟分享。」何博文說，服務與分享如果能夠持續循環，企業才有機會走向永續。這也是他看待奇威50年的方式：不是單純賣了多少衣服，而是品牌有沒有持續陪伴顧客生活，並在不同階段提供新的服務。

這次奇威推出全台首間Keywear Garden，何博文也把它視為「服務擴大」的具體成果。他表示，過去大家認識奇威，多半是從服裝開始，但現在消費者需要的不只是一件衣服，而是更完整的生活體驗。從服裝、生活選品到寵物陪伴，奇威正在把服務範圍從衣櫥延伸到日常生活。

何博文指出，奇威現階段推動「四個多元」，包括事業多元、商品多元、通路多元與行銷多元。對一家50年的本土企業來說，這不是口號，而是面對下一個階段必須走的路。服裝仍是奇威的根，但企業不能只停留在過去熟悉的模式。

人生 80 才開始，他說自己仍要有被利用價值

何博文致詞中最有畫面的一段，是他談到自己剛滿80歲。他說，「人生80才開始」，而在80歲的年紀，他仍然很重視自己對公司還有沒有「被」利用的價值。

這句話聽來帶有幽默，但背後其實是創辦人對企業的責任感。何博文說，他希望自己不只是「有被利用的價值」，還要被利用得更徹底、更淋漓盡致。他也提到，因為住家離公司近，有時晚上還會回公司刷卡、處理事情，「還是以公司為家」。

對何博文來說，創業50年後仍留在公司，不只是因為放不下，更是因為他認為自己仍能參與企業前進。他甚至笑說，如果哪一天自己比較鬆懈，朋友們可以打電話提醒他。但他也隨即補上一句，他不會鬆懈，因為仍希望在有生之年，讓公司朝更好的方向走。

「我一定要想辦法，在我有生之年，讓公司朝著更好的方向走，這是我的願望。」何博文說。

這段話讓奇威50週年活動，多了一層創辦人精神。對外界來說，Keywear Garden是奇威從女裝走向生活服務品牌的轉型；但對何博文而言，這也是他在80歲之後，仍想為公司留下下一階段基礎的實踐。

企業轉型背後，是創辦人與新經營團隊的接棒

奇威集團總經理李維彬也回應了何博文對第二個50年的期待。李維彬說，奇威50年得來不易，每一個關鍵時點，公司都做了一些轉型與對的投資，才能讓這家本土企業持續發展至今。

他也對何博文喊話：「董事長剛剛問有沒有下一個50年，董事長，肯定有，我跟您保證肯定有。」

這句話點出奇威現在所處的位置。前一個50年，奇威靠著女裝門市、熟客經營與本土品牌韌性走到今天；下一個50年，則必須靠新一代經營團隊，把電商、百貨、Shopping Mall、OMO、生活選品與人寵親子等新戰場接起來。

何博文談「服務與分享」，李維彬談「通路多元化」與「情緒價值」，看似語言不同，實際上指向同一件事：奇威不能只守著過去成功的女裝生意，而要把原本累積的客戶信任，轉化成更完整的生活服務。

這也是世代交替中的本土企業常見課題。創辦人留下的是品牌、客戶、文化與價值觀；專業經理人要處理的，則是新通路、新品牌、新客群與新消費行為。奇威50週年的真正重點，不只是開了一家新的旗艦店、展店數要成長多少，而是這兩種力量正在同一個轉型節點交會。

不是懷舊，而是把 50 年經驗推向下一步

何博文的致詞中，有不少感謝銀行、媒體與各界朋友的內容。他形容，企業一路走到現在，需要外界協助、鼓勵，也需要被鞭策。這些話雖然帶有餐敘場合的致謝語氣，但也反映一家本土企業50年來所依賴的網絡：員工、顧客、通路、金融夥伴與媒體關係，共同支撐品牌走過不同市場週期。

他也不諱言，奇威未來仍需要外界繼續鞭策與協助。對他而言，企業永續不是自我感覺良好，而是服務有沒有做到位、分享是不是真的分享，以及公司能否在新的市場環境中繼續被需要。

這也是何博文談「被利用價值」最值得玩味之處。他不是把80歲視為退場時間，而是把自己放回企業仍可被使用、被提醒、被要求的位置。對一位創辦人來說，這是一種近乎樸素的企業觀：只要還能為公司做事，就還要繼續做。

50年前，奇威從太原路一間店起步；50年後，奇威在林口開出Keywear Garden，試圖把女裝門市變成生活服務空間。對何博文來說，這段路沒有太多華麗說法，核心仍是服務與分享。只是進入下一個50年，奇威要分享的不再只有服裝，而是更完整的生活場景；要服務的，也不再只是熟悉的老客戶，而是跨世代的新消費者。

年屆杖朝之年的何博文，不談退休、說道「人生才開始」，只關心企業還能不能繼續往前走。他口中的「被利用價值」，其實也是一位創辦人對奇威第二個50年的期待：只要公司還需要，他就仍然願意被放在前進的路上。

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