80歲國寶級歌后組團！「熟女BLACKPINK」成員加起來300歲

年紀加起來超過300歲的女星們合組女團。張淳淳青春學院提供

62歲張淳淳曾於1990年以女團「蘋果派」出道，時隔36年再度集結一群橫跨世代的女性，組成限定熟女女團，包括80歲國寶級歌后楊燕、54歲「美魔女教主」許佳蓉、50歲「插畫界林志玲」珞棋、51歲長腿姐姐小婉，以及DJ圓圓，成員年齡加起超過300歲，要打造「成熟女版 BLACKPINK」。

唱跳8小時不喊累

為了公益單曲〈10分鐘的練習〉，團員們齊聚投入練唱、練舞與MV拍攝，在合作過程中自然展現「熟女心態、少女體態」的新世代女性樣貌。行程滿檔、兩岸奔波的DJ圓圓仍全力配合排練與拍攝，讓全團深受感動，也更加凝聚向心力。

身為團長的張淳淳透露，團員平均年齡超過50歲，卻在練歌練舞與拍攝現場展現驚人體力，連續唱跳八小時毫不喊累，連年輕工作人員都直呼不可思議。團員們笑說：「跟淳淳一起做公益，青春、健康、回春一次到位，再累都值得！」最年長的楊燕更在排練期間親手準備低卡點心，貼心照顧團員體力。張淳淳也特別感謝楊燕以80歲高齡共襄盛舉，號召全民運動、用行動傳遞不老精神。

向吳宗憲求救取團名

作為國際知名的肢體與體能訓練老師，張淳淳過往曾擔任李心潔、徐若瑄、金城武、王力宏、容祖兒、伊能靜等數百位藝人的專任教師與顧問。她坦言，這次尚未正式命名的熟女女團，是自己教學生涯中最有意義的一次，「我把一群平均年齡一甲子的姐姐妹妹，教到像25歲，連拍MV的攝影師都不敢相信，她們連續唱跳八小時，體力竟然比年輕女孩還好。」

有趣的是，團體至今團名仍未定案，團員們甚至向ChatGPT求助，卻對系統給出的名稱不甚滿意，連「RE:APPLE」這個幽默選項都被打槍。眼看公益單曲已完成，團名卻遲遲未出爐，楊燕乾脆指派團長張淳淳向吳宗憲求救，希望能為這組熟女女團取個響亮又好記的名稱。



