80歲國寶級歌后組女團 誓言當「熟女BLACKPINK」

年紀加起來超過300歲的女星們組成限定女團。（圖／張淳淳青春學院提供）

62歲張淳淳在1990年曾以女團「蘋果派」出道，解散36年後，集結80歲國寶級歌后楊燕、54歲美魔女教主許佳蓉、50歲「插畫界林志玲」珞棋、51歲長腿姐姐小婉、限定團員DJ圓圓組限定女團，年紀加起來超過300歲的她們誓言成「熟女BLACKPINK」，為公益單曲〈10分鐘的練習〉齊聚一堂，自然展現出「熟女心態、少女體態」的新世代女性樣貌。

張淳淳（左一）相隔36年組女團，80歲楊燕（右二）也是其中一員。（圖／張淳淳青春學院提供）

團長張淳淳透露成員平均年齡超過50歲，卻在練歌、練舞與MV拍攝現場展現驚人體力，連續唱跳拍攝八小時，讓年輕工作人員都直呼不可思議。團員們笑說：「跟淳淳一起做公益，青春、健康、回春一次到位，再累都值得！」最年長的楊燕更在練舞時親手準備低卡點心，讓團員們在排練現場適時地「回血」。

身為國際知名肢體與體能訓練老師，張淳淳過往教學生涯星光熠熠，曾擔任曾擔任李心潔、徐若瑄、金城武、王力宏、容祖兒、伊能靜等數百位明星的專任教師及顧問。但她坦言這次尚未命名的熟女女團，是她教學生涯中最有意義的一次經驗，「我把一群平均年齡一甲子的姐姐妹妹，教到像25歲，連拍MV的攝影師都不敢相信，眼前這群連續唱跳八小時的姐姐們，竟然比年輕女孩更有體力與活力。」

有趣的是，這群熟女姐姐們討論許久，團名尚未定案，甚至求助ChatGPT，但給出的團名都不合她們的意，甚至還給了「RE:APPLE」這個幽默的團名，讓她們十分著急公益單曲都錄完了，團名卻還沒出來，楊燕便指派團長張淳淳邀約吳宗憲給予她們響亮又好聽的團名。

