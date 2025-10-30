80歲婦砸162萬搭豪華遊輪！竟被「丟包島上」孤單慘死…目擊遊客爆驚人疏忽

蜥蜴島是珊瑚冒險號環澳行程的必到景點之一。圖／翻攝自FB／Coral Expeditions

澳洲近日發生一起離譜的旅遊意外，一名80歲的婦人參與旅費高達8萬澳元（約162萬元新台幣）的60天環澳豪華郵輪行程，沒想到才登船第一天，來到位於大堡礁北端的蜥蜴島（Lizard Island）期間，婦人竟被丟包在島上，直到隔天上午才被發現在島上孤獨身亡。警方初步判定為「突然且無可疑死亡」，但澳洲海事安全局（AMSA）與多個單位目前已針對此案展開聯合調查。

澳洲80歲婦人參加遊輪行程…竟遭遺留島上身亡！

根據每日郵報（Daily Mail）、BBC等外媒報導，這趟由珊瑚探險公司（Coral Expeditions）旗下的「珊瑚冒險號」（Coral Adventurer）展開的豪華遊輪行程，於10月25日下午自開恩茲（Cairns）啟航，船上載有112名乘客、46名船員，而來自新南威爾斯州的80歲蘇珊里斯（Suzanne Rees）就是其中一人。

遊輪在10 月26日上午停泊於距離庫克鎮（Cooktown）東北約90公里的蜥蜴島（Lizard Island）外海，該島是大堡礁上最偏遠的旅遊勝地之一，以浮潛、登山聞名，遊客可搭乘小艇上岸探索，也可選擇登上島上最高峰「庫克觀景點」（Cook’s Look）。據了解，這條登山步道全長約4公里、坡度陡峭，被旅遊官網列為「需要中高體能」的路線。

要登上島上最高峰「庫克觀景點」，需先經過全長約4公里的登山步道。圖／翻攝自FB／Coral Expeditions

雖然蘇珊期初與其他乘客一同登山，但在途中感到身體不適，因此便先自行下山休息，卻疑似在回程路上迷路。不料，遊輪工作人員疑似沒有進行完整的乘客清點程序，就在日落時分離開蜥蜴島，直到當晚約6時沒看見蘇珊出現在遊艇餐廳上用餐時，這才意識到她可能被丟包在蜥蜴島上；船長緊急於晚間9時許通報澳洲海事安全局，並命令船隻折返蜥蜴島找人。

報導指出，「珊瑚冒險號」27日凌晨2時左右才抵達蜥蜴島，安全局搜救人員也已出動直升機以探照燈在島上空搜尋，另有7名船員上岸，打著手電筒搜尋至凌晨3時左右，但都沒見到蘇珊人影。直到天亮後，直升機直接飛往蘇珊最後被目擊島的地點，最後在登山步道旁約50公尺處發現蘇珊的遺體，直到下午4時前才被空運離島。

遊輪上的乘客要搭乘接駁艇才能登島。圖／翻攝自FB／Coral Expeditions

沒清點乘客就開船？郵輪公司回應了

消息曝光後，也引起外界質疑是延誤搜救、船員沒有仔細清點人數才釀成這起悲劇。就有其他停泊在附近的遊艇乘客受訪時指出，當時他觀察到遊艇工作人員對浮潛的乘客進行清點，但似乎沒有對登山乘客進行相同檢查：「最後一批人從登山步道下來，登上接駁艇後，那艘船很快就開走了，從最後乘客離開海灘到船起錨，中間幾乎沒隔多久，我們甚至還說：『哇，他們走得真快。』」

對此，澳洲海事安全局證實此事，並將在「珊瑚冒險號」於週日抵達達爾文港時登船與船員會面調查，安全局發言人表示，將與昆士蘭警方及其他機構合作徹查此案。珊瑚探險公司執行長馬克菲菲爾德（Mark Fifield）也發表聲明指出，公司將全力配合昆士蘭警方及其他單位的調查，但因目前仍在調查程序期間，無法進一步發表評論：「我們對此深感悲痛，並全力支援死者家屬，協助他們度過這段艱難時期。」

珊瑚冒險號。圖／翻攝自FB／Coral Expeditions



