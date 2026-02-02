80歲婦認知退化靠1飲食奇蹟改善！醫大讚：滋養腦細胞、延緩衰退
年紀大認知功能退化還有救嗎？功能醫學醫師劉博仁分享，一位80歲老太太出現記憶減退，有時候找不到適合的詞語、表情也比較淡漠等輕度認知功能退化表現，後來靠著1飲食成功延緩衰退、改善記憶力與情緒。
MIND飲食富含抗氧化與抗發炎營養素
劉博仁說，該名婦人與女兒一起來看診，後來幫患者規劃了半年的調理內容，包括營養補充、睡眠管理、壓力舒緩，並且特別請女兒協助，按照 MIND飲食原則準備每日餐單。半年後，女兒驚喜說「媽媽說話的詞彙變多了，臉上笑容也多了起來！」
MIND飲食結合了地中海飲食和DASH飲食的特色，特別針對「保護大腦」設計。劉博仁表示，這樣的飲食模式富含抗氧化營養素、葉酸與B群、Omega-3與單元不飽和脂肪酸等，能夠減少神經發炎，同時降低β-amyloid蛋白累積，進而降低阿茲海默症病理風險。
此外，MIND飲食也有助於改善心血管健康，而高血壓、糖尿病、動脈硬化等正是失智的重要危險因子。劉博仁引述2025年一篇文獻綜述指出，遵守MIND飲食的人，失智風險明顯降低；即使只是中等程度遵循，也能減緩認知退化的速度。
MIND飲食強調多吃蔬果堅果少吃加工食品
MIND飲食強調多吃綠色葉菜、其他蔬菜、莓果、堅果、全穀、豆類、魚、家禽、橄欖油和少量紅酒，少吃紅肉、奶油與人造奶油、起司、糕點甜食、油炸與速食。劉博仁也分享了患者女兒參考他建議準備的每日菜單，包括：
早餐：燕麥粥＋藍莓＋核桃＋無糖豆漿。
午餐：糙米飯＋清蒸鯖魚＋燙青江菜＋秋葵＋小番茄。
下午茶：一把杏仁＋一小杯綠茶。
晚餐：山藥雞湯（雞肉去皮）＋炒地瓜葉＋紅藜飯。
點心（偶爾）：草莓或葡萄。
及早建立護腦飲食習慣可延緩認知退化
劉博仁強調，即使年紀大了，改變飲食習慣依然可以帶來改善。營養不只是填飽肚子，更是滋養腦細胞、延緩衰退的關鍵。如果家中有長輩開始出現健忘、詞彙變少、情緒淡漠等輕度認知功能退化的症狀，不妨從餐桌開始，幫助建立屬於全家的「護腦飲食計畫」。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／劉博仁醫師
