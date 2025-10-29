80歲婦遭郵輪「丟包」小島！隔天尋獲已身亡

▲澳洲近日發生一起悲劇，80歲老婦參加豪華郵輪旅程，疑似被丟包在小島上，隔天尋獲時已經死亡。圖為珊瑚探險公司的「珊瑚探險家號」郵輪。（圖／翻攝自Coral Expeditions官網）

[NOWnews今日新聞] 澳洲1名80歲婦人，近期搭乘郵輪，參加為期60天的豪華旅程，要價高達數萬美元，卻在大堡礁（Great Barrier Reef）的蜥蜴島（Lizard Island）身亡，原因疑似是遭到郵輪公司疏忽而丟包在小島上。

根據《BBC》、《澳洲新聞網》等外媒報導，老婦人搭乘的是珊瑚探險公司（Coral Expeditions）旗下的「珊瑚探險家號」郵輪，24日從凱恩斯（Cairns） 出發，25日抵達蜥蜴島，一行人在島上徒步行走，欣賞沿途風光，但在前往島上最高的庫克瞭望台時，婦人疑似為了休息而脫隊，郵輪在日落時駛離小島，幾小時後，船員被通知老婦人並沒有上船，趕忙返回找人。

在經過大規模搜索後，於隔天上午發現老婦遺體，同船的工作人員和旅客都感到十分詫異、難過，沒想到本該愜意的旅途竟會發生這種不幸。

旅遊網站「Sailawaze」的郵輪編輯馬林森（Harriet Mallinson）告訴《BBC》，郵輪都有系統記錄，乘客是否登船、在哪裡上下船，想要偷偷溜上去都是很困難的，而且一般來說，郵輪公司都非常重視作業程序，所以這很可能是一起罕見、令人震驚的個案。

澳洲海事安全局 （AMSA）規定，商業客船需制定程序，包括清點人數，以確保不會有人被落下，正在調查郵輪是否存在作業疏失。

珊瑚探險公司執行長菲爾德（Mark Fifield ）表示，已聯繫了老婦的家屬，對於悲劇的發生深感遺憾，會全力配合警方調查，並提供死者家屬支持。

