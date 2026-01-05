80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句

記者簡榮良／高雄報導

一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。

80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子過彎撞飛，雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。（圖／翻攝自記者爆料網）

車禍發生在昨日下午15時32分許，洪男駕駛自小客車由鳳松路北向南行駛，在左轉博愛路時沒減速，直接撞飛正在過馬路的葉嬤；監視器畫面拍下驚悚瞬間，葉嬤走在斑馬線上，才邁出第3步，隨即遭小客車不偏不倚撞飛，老人家承受不住撞擊力道，整個人騰空對折重摔，身體多處擦傷，雙腿骨折、骨盆裂開，腦部也有積血情形，意識不清命危送醫搶救中。

肇事者跟警方不斷辯駁：「當時婦人沒有走在斑馬線上」。（圖／翻攝自記者爆料網）

據悉，葉嬤家境不好，事發時手拎便當，內心肯定惦記著誰，這一撞便當散落一地。里長透露，調閱監視器發現肇事者行經路口時沒有減速，當時目擊者也透露，肇事者不斷與警方辯駁：「當時婦人沒有走在斑馬線上」。洪男酒測值為0，初步肇事原因研判為洪男未注意車前狀況，詳細肇事原因仍需交通大隊判定。

據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。（圖／翻攝畫面）

