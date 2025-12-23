80歲影帝罹癌後決定「半退休」！專家提醒吃3營養素顧黏膜防癌

麥克道格拉斯（Michael Douglas）縱橫影壇近60年，精湛演技讓他在奧斯卡金像獎稱帝，更是演出《致命的吸引力》、《第六感追緝令》等經典電影，但他似乎已經想休息，在2010年時他被檢查出罹患喉癌，經過治療後，他更是選擇降低工作量，學會慢活。

80歲影帝宣布無限期停工 罹癌後決定開始半退休

80歲奧斯卡影帝麥克道格拉斯從影近60年，代表作橫跨不同年代，不過如今已屆高齡的他坦言：「我不想成為在片場暴斃的其中一人。我真的沒有意圖再演出，我不會說我要退休，因為如果有什麼特別事情發生，我可能會復出，但除此之外，我不會再演戲了。」

廣告 廣告

2010年時他曾罹患喉癌，他透露：「那是一場驚心動魄的戰鬥，第四期癌症不是開玩笑的，我當時別無選擇，只能接受放射性治療。幸好治療奏效，否則我可能會失去說話能力，甚至需要切除部分下顎。」如今他選擇降低工作量，學會慢活。

看更多：罹癌就從第1口酒開始！醫：酒精導致7種癌 喝酒=喝毒 易臉紅更危險



喉癌症狀有哪些？男性發生率通常更高

台灣癌症基金會指出，喉癌的臨床症狀包括聲音沙啞、吞嚥困難、吞嚥疼痛、頸部腫塊、頸部淋巴結腫大、呼吸困難，甚至是咳嗽、咳血等問題。喉癌的發生通常男性多於女性，但近年女性也有增加，喉癌的發生與習慣性抽菸及喝酒有密切關係，尤其抽菸，其所含的焦油與致癌物質，都會刺激喉部，而從黏膜增生、黏膜白斑而癌化，更有可能進展到侵略性癌。

喉癌的治療方式

台灣癌症基金會提到，在治療喉癌上，醫師通常考慮患者的腫瘤位置大小，是否擴散或轉移，功能的影響程度，來選擇治療方式。針對晚期患者，會化學治療與放射線治療並用，如果腫瘤體積太大，在手術前會給予誘導性化療，指先利用化學治療將腫瘤縮小後，再進行手術，例如三到四期患者，就可能需要進行全喉切除術，併頸部淋巴廓清，術後會無法正常講話，可用人工發聲器。

看更多：主持一姐陶晶瑩聲帶危險！嚴重胃食道逆流竟傷到喉嚨 醫：長期慢性發炎恐癌變



多吃含維生素A、鋅的食物 預防喉癌發生

營養師許睿涵曾指出，想預防喉癌，要減少喉部的刺激與傷害，避免飲用或攝食過燙的飲品或料理，過酸、過辣的料理以及油炸燒烤食物也要少吃，喉部表層主要是黏膜細胞，特定的營養素有助於增強黏膜細胞防禦與免疫力，如維生素A、鋅、麩醯胺酸等。

維生素A會參與黏膜上皮細胞的生長，有助於T輔助細胞和B細胞的發育，可以從動物肝臟、魚肝油中獲取；鋅是細胞製造生長及生理代謝酵素正常運作時，所需的重要元素，可從牡蠣、蚵仔等海鮮，還有堅果類中獲取；麩醯胺酸主要是黏膜細胞外面保護性黏液的生成原料，可從含蛋白質的食物、米湯中攝取。

看更多：金牌經紀人自曝罹喉癌！自創威士忌加綠茶飲法天天喝 手術化療後悔酒量好



◎ 圖片來源／達志影像美聯社提供

◎ 資料來源／台灣癌症基金會．許睿涵營養師

更多健康2.0報導

顛覆認知！長跑跑太多竟會「增加大腸癌風險」？每周跑步這時數就夠

總是生氣、委屈當心憋出「胃癌」！有8種癌症跟情緒息息相關

乳房摸到硬塊好害怕！51歲女速就醫確診乳癌免切胸，醫曝「黑科技」精準殺癌



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章