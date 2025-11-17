80歲楊麗花健檢沒紅字！養生法大公開 醫：4情形容易喘要小心

80歲「歌仔戲國寶」楊麗花健檢完全沒紅字！不過她自曝唯一的小毛病是「比較容易喘」。醫師表示，80歲了健檢完全沒紅字真的很令人佩服，會有點喘可能是正常衰老情形，但是也提醒，如果喘的症狀是最近才出現，或愈來愈明顯，就要注意一些健康問題。

楊麗花日前獲行政院頒發「文化獎章」，愛徒陳亞蘭也上台獻花，只見楊麗花閃亮現身，整個人看起來狀態極佳，她自豪健檢報告都沒有紅字，唯一的小毛病是「比較容易喘」。楊麗花透露6月和陳亞蘭、紀麗如等好友到英國、法國旅遊十多天，年紀最大的她本來走第一個，走到後來都是她墊後。儘管如此，她仍舊精神奕奕地參觀古堡、欣賞音樂劇，展現旺盛的好奇心和活力。

廣告 廣告

看更多：50歲後體力下滑的真相！維持心臟正常功能是關鍵

被問到「有沒有買到戰利品」？陳亞蘭打趣恩師說：「她都在睡覺，沒買東西。」台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，80歲健檢沒有任何異常結果，實在令人佩服，楊麗花的喘可能只是正常老化現象。但他也提醒，若喘的症狀是最近才出現或愈來愈明顯，就要注意是否有其他健康問題。

楊麗花養生 粗茶淡飯也開心

林謂文讚許楊麗花80歲還能四處旅行，身體狀況極佳，沒有血管栓塞、糖尿病等問題，實在值得大家學習。之前陳亞蘭曾透露恩師楊麗花的養生之道就是「粗茶淡飯」，均衡飲食不挑食，吃菜脯也很開心。優渥的生活讓她沒有太多煩憂，她也熱愛打扮，愛擦漂亮的指甲油、出門都化妝，擁有少女心，身心靈都非常健康。

「容易喘」要分病態性或非病態性

對於楊麗花容易喘的情形，林謂文認為以她健檢報告都沒有紅字的情形來看，應屬於正常老化現象，並非病態。畢竟她和年輕夥伴一起出遊，年輕人走得太快，年長者要跟上就難免感到吃力，對於常和年輕學生們出遊的她感覺會喘是正常的。

不過林謂文也提醒，若健檢報告不如楊麗花那般完美，出現喘的狀況就要留意。一般而言，喘可分為心臟引起和非心臟引起兩大類。非病態性的喘包括正常老化導致心肺功能不足、天氣環境變化、情緒壓力大等。

看更多：7旬老農呼吸喘 以為新冠後遺症 檢查驚見竟是「這原因」

感染、過敏也可能引起喘 年長者當心胃腸腫瘤

至於非心臟因素引起的病態性喘，常見原因包括感染，如感冒、肺炎，或是過敏接觸過敏原或空污、慢性阻塞性肺病、氣喘等。這類患者通常會伴隨咳嗽、痰液增加、喘鳴聲等症狀。

此外，內分泌失調、貧血也可能導致喘。林謂文特別提到，年輕女性的貧血可以解釋和生理期有關，但若年長者出現不明原因的貧血和喘，要懷疑是否有胃腸道的腫瘤癌。

尤其國人大腸癌發生率逐年上升，中老年是腸癌好發年齡，以早中期大腸癌來說可能不會有明顯的腸阻塞症狀，但會引起貧血，尤其腫瘤位於大腸前段時，因為前段大腸比較粗，長腫瘤不會影響排便，但排泄殘渣經過大腸腫瘤時刮傷流血，常容易被忽略。

心臟衰竭是最常見心因性喘

如果是心臟因素引起的喘，林謂文表示以心臟衰竭最為常見，其次是心律不整和心血管疾病。心臟衰竭又稱為心臟的末期疾病，病人在運動或活動時，會發現自己的耐受度明顯下降，例如原本能爬兩層樓，現在卻爬一層就喘不過氣。

此外，心瓣膜疾病、心肌炎等心臟問題，也可能引起喘。林謂文提醒，若喘的症狀在短時間內明顯惡化，就要特別留意是否有心臟方面的疾病。

維持愉悅身心有助延緩老化

林謂文指出，老年人的喘可能源自多種因素，包括疾病、非疾病、情緒壓力等。隨著年紀增長，心肺功能自然會逐漸衰退，但適當的保養可以延緩老化速度。

對於沒有疾病史的健康長者，林謂文建議平時要控制飲食、適度運動、保持愉悅的身心，避免過勞和情緒壓力。運動方面，可選擇游泳、跳舞、太極拳等無負重或低衝擊的有氧運動，以強化心肺功能。當然，運動前要評估自己的體能，切勿勉強。

此外，避免熬夜、維持正常作息，戒除抽菸、酗酒等不良習慣，也是預防老年喘的不二法門。林謂文建議，只要平時多加留意，老年人也能維持良好的心肺健康，盡情享受人生。

看更多：老婦心衰竭「虛累累」心臟無力功能剩1/3！1非侵入性治療大幅改善

◎ 圖片來源／TVBS（張哲鳴攝）

◎ 諮詢專家／林謂文醫師

更多健康2.0報導

代糖洗白了？《Nature》重磅研究：長期使用代糖，竟帶來2大驚人好處

「餐餐低熱量」就能瘦？醫指出「這樣做」恐破壞腸道菌相 讓你又胖又傷身

祖雄抱二寶餵奶抱出「爸爸手」！3招放鬆手部肌肉 滑手機也需要



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章