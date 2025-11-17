80歲母悶死50歲癱瘓兒被判刑 藍籲賴清德特赦並檢討長照

台北市一名80歲劉姓母親獨力照顧癱瘓、重度障礙兒子長達半世紀，最終因身心耗盡親手悶死兒子，台北地方法院日前依殺人罪判處2年6月徒刑，引發社會震動。衛福部長石崇良公開表態支持總統特赦，國民黨團17日召開記者會呼籲賴清德盡速特赦劉姓母親，並要求監察院針對社家署怠惰全面調查。

國民黨立院黨團呼籲總統賴清德特赦台北市一名80歲劉姓老婦。（圖／中天新聞）

國民黨立委王鴻薇表示，看到這起案件心情沉重，長照悲劇並非個案，從107年至今不斷重演，不論是父母照顧孩子或孩子照顧父母，當照顧者被磨到毫無退路就可能走向極端。她質疑司法能幫這些家庭什麼、政府又做了什麼，呼籲賴清德展現悲憫，不要只在特定議題發聲，請把視線放到真正走投無路的家庭。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

國民黨立委陳菁徽則批評，石崇良喊特赦看似回應社會情緒，卻完全迴避衛福部該承擔的責任。她強調部長不是名嘴，不能只跟著輿論跑卻一句不提如何避免下一起悲劇，若未來再發生同樣的事，難道部長又只要再喊一次特赦就算交代了嗎。

國民黨立委陳菁徽。（圖／中天新聞）

陳菁徽進一步點名社會及家庭署（社家署），指出劉母案例凸顯社家署多年來施政失當。她表示社家署是身心障礙者家庭支持、居家照護、機構照顧與個別化服務的主管機關，卻在悲劇發生後毫無檢討，甚至仍以2009年版本的身心障礙者權益保障白皮書作為施政依據，等於放任長達16年的政策斷層，這種落後的制度才是悲歌背後真正的結構性問題。

國民黨團要求監察院針對社家署的怠惰全面調查，避免下一個家庭被迫走上絕境。

