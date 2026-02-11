80歲翁反覆貧血查不出原因 竟是多發性骨髓瘤作祟
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名80多歲男性，原因慢性腎臟病合併腸胃道出血住院治療，返家後由家人照護，未料短時間內再度出現嚴重貧血，轉至新竹臺大分院急診。抽血檢查發現血紅素僅4.2 g/dL，遠低於正常值，醫療團隊隨即安排進一步評估，釐清反覆貧血與出血的真正原因。
腎功能惡化不單純 檢查揪出關鍵線索
醫療團隊評估發現，病人腎功能惡化的速度與原有慢性腎臟病進展並不相符，研判可能另有潛在病因，遂安排免疫蛋白電泳檢查，發現異常免疫球蛋白。同時，病人長期有腰背疼痛問題，影像檢查顯示胸椎與腰椎多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，臨床高度懷疑為多發性骨髓瘤。
完成骨髓檢查 確認多發性骨髓瘤
在進一步檢查前，病人與家屬對侵入性檢查風險有所顧慮。經醫療團隊完整說明檢查必要性與可能風險後，順利完成骨髓檢查，最終確診為多發性骨髓瘤。後續治療採用健保給付之標靶藥物有效控制骨髓瘤病情，也同步改善因腎臟病相關血管異常增生所引起的腸胃道出血，貧血狀況明顯改善，病人順利返家休養。
症狀易被誤認老化 醫籲提高警覺
新竹臺大分院血液腫瘤科陳建源醫師指出，多發性骨髓瘤常見症狀包括貧血、腎功能不全、骨頭疼痛或反覆骨折，以及高血鈣，好發於中老年族群，臨床上常被誤以為是老化、退化性骨病變或慢性病惡化，導致延誤診斷。
健保藥物進步 穩定病情降併發症
陳建源醫師表示，隨著治療持續進步，目前已可透過健保給付的標靶藥物、免疫調節藥物合併類固醇治療，並依病人狀況搭配輸血、骨骼與腎臟照護等支持性治療，有助於穩定病情並降低併發症風險。
他也提醒，中老年族群若出現不明原因貧血、腎功能突然惡化、長期腰背疼痛、不明原因骨折，或高血鈣引起的倦怠、食慾不振等症狀，應及早就醫評估，把握治療時機。
【延伸閱讀】
9成患者跑錯科別！多發性骨髓瘤如何分辨？醫說明早期治療為何成關鍵
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67663
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
長照3.0啟動 北醫創齡智慧科技助長者復能
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）長照3.0今年正式上路，北醫創齡小規模多機能機構今天開幕，導入智慧科技輔具與數位管理，將復健融入日常生活，每時段最多可收托60名長者，下半年還將開放4個夜間床位。
別讓大魚大肉成為健康負擔！國健署推薦「植感年菜」 巧妙運用堅果、鮮菇、豆漿也能色香味俱全
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導農曆新年即將到來，不少民眾在年節期間大快朵頤，卻可能因為營養不均衡反而導致身體健康負擔。衛福部國健署今（10）日召開...
帛琉參議長遭美制裁！貪腐成北京喉舌
[NOWnews今日新聞]友邦參議長出事！美國國務院10日宣布，帛琉參議長包和康（HokkonsBaules）收受賄賂，為中國政府提供支持，對美在帛琉利益造成影響，列入制裁名單。美國國務院表示，帛琉參...
地方推動20年、副議長賭上公職力爭 斥資逾億港口港南聯合活動暨公托中心動土
台南安定區港口、港南等里人口稠密，卻一直沒有活動中心，地方持續推動20年，副議長林志展當時更賭上民代生涯，全力爭取，解決用地問題後，終獲中央經費補助，加上鄰近的科學園區外溢效應，落實新生兒的照顧，市府投入逾億元，規劃興建聯合活動暨公共托育資源綜合中心，今天熱鬧動土。
女性常掉髮、膚況穩不住？可能與缺「鋅」有關，藥師教你正確補充心法
「女生也要補鋅」最近在社群平台上引發不少討論。有人分享補充鋅後，痘痘減少、皮膚變穩定，掉髮情況也獲得改善，甚至說鋅是「吃的保養品」。但鋅真的有這麼神嗎？ 最近幾個月，小琳發現頭髮愈來愈細，臉上痘痘也反覆冒出來。她原本以為只是壓力大或作息不規律，直到朋友提醒：「妳有沒有可能是缺鋅？」她才開始注意這個從未留意的營養素。 過去談到補鋅，多半與男性健康聯想在一起。但藥師觀察，近年愈來愈多女性因掉髮、膚況反覆或傷口恢復慢，主動詢問鋅補充品。事實上，鋅並非男性專屬，而是男女身體運作都不可或缺的重要元素。 女性掉髮、膚況不穩，可能與鋅攝取不足有關 鋅是人體必需的微量元素之一，參與醣類、蛋白質與脂肪代謝，也與免疫功能、生長發育及味覺維持密切相關。當鋅攝取不足時，往往先從皮膚與毛髮出現變化，例如掉髮量增加、頭髮變細或皮膚反覆發炎。 藥師沈采穎指出，鋅能協助DNA與RNA合成，促進細胞更新與修復，對毛囊細胞生長尤其重要。當毛囊缺乏足夠營養支持時，頭髮可能提早進入休止期而掉落，新長出的髮絲也可能愈來愈細。 她觀察，近年不少女性並非典型雄性禿，而是整體髮量變少、髮質變細，常與壓力、作息紊亂及營養不均衡同時出現
癌友過年「4大考驗」纏身！醫籲安心說、分心聽、定心安
農曆新年將至，家家戶戶忙著採買年貨、安排團圓飯，但對正在治療中或康復期的癌友及其家屬而言，過年往往是一場體力與心理的雙重考驗。
72歲老翁乾吞發泡錠！藥錠在氣管發泡險致命
大家是否曾好奇過，若是把發泡錠直接放到嘴裡是什麼感覺？會不會像跳跳糖一樣「啵啵啵」的發泡？別再好奇了，這行為可是會致命的！
計時器掉落蛋塔驚見電池 高雄衛生局開罰移送檢調
（中央社記者林巧璉高雄11日電）一名網友在社群平台反映，在高雄市楠梓區某連鎖速食店購買的蛋塔內發現電池，衛生局今天查察，證實因員工計時器掉落導致電池彈入產品，將開罰6萬元以上罰鍰，並移送檢調。
台中「暖湯輕旅行」 市府推薦四大溫泉區安心泡暖湯
《圖說》台中溫泉地區各具旅遊魅力。（中市觀旅局提供） 〔民眾網諸葛志一臺中報導〕春節連假將至，台中市觀光旅遊局 […]
《鋼之鍊金術師》2003年版動畫編劇揭秘：荒川弘禁「愛德華騎摩托車」或「鍊金術飛行」
經典神作漫畫《鋼之鍊金術師》，曾於 2003 年推出首部改編動畫，但由於當時漫畫原作還沒有完結，因此該作後期採取了與漫畫完全不同走向的原創劇情。而最近 2003 年版的劇本統籌會川昇提到，當年荒川弘除了參與動畫製作外，也提供了絕對不能違反的設定清單。
斷食＝排毒、健康？名醫喊：「這類人」要正常吃三餐 否則更差
近來168斷食法或一天2餐的飲食方式，頗受推崇，但醫師劉博仁表示，民眾勿為了跟風而斷食，而應為了健康而正確進食。健康族群只要落實「優質三餐」與「餐間淨空」，即三餐都是足夠的原型食物、蛋白質與好的油脂，且餐間不碰有熱量的食物，只喝水，就是最好的養生之道。
高溫也殺不死！廚房「3大隱形毒物」傷肝腎 醫示警：粉末結塊快丟
囤積已久的舊物，恐是加重身體負擔的隱形推手。功能醫學醫師歐瀚文提到，年節打掃廚房時，應注意「黴菌毒素、重金屬」兩大類環境因子，並分享家中3大隱形毒物，包括粉狀與乾貨類、油脂與堅果類、鍋具與容器類，以粉狀食品為例，容易滋生黴菌毒素，即使經高溫烹煮仍無法破壞，吃下肚恐傷肝、腎。
新竹房價抵東京2房 台人躍升東京最大買主
[NOWnews今日新聞]近年在日圓走弱、房價價差與資產配置需求等因素下，台灣掀起赴日置產潮。日本國土交通省一項調查顯示，2024年在東京23區購買新建公寓的外籍人士中，台灣人佔最大宗。在2025年上...
日系車看不上眼！工程師開豪車把妹都「三觀不正」 慘賠千萬示範「最強負資產」
一名科技業工程師近日表示，自己不是富二代，只是當初幸運進入比較賺錢的公司較能累積資產，因為認為開日系車沒面子，開過瑪莎、保時捷等五台車，也因此結識到許多女子。雖然過著開豪車的日子，他往往很快就感覺膩了，賣掉再買新車，計算幾次下來賠了快1000萬，自嘲親身示範「最強負資產」，也表示「開豪車確實比較容易把妹，但三觀真的不正常。」
陳宗彥聚餐突發腦溢血送ICU！中風4人就有1人失智：6招降心血管與失智風險
內政部前次長陳宗彥日前與友人聚餐時突然身體不適，疑似出現腦溢血（出血性中風）症狀，隨即送往台北馬偕醫院急救。目前院方證實陳宗彥仍處於加護病房（ICU）觀察，雖狀況暫時控制，仍在昏迷中，尚未脫離危險期，還需觀察至少2週。 這起突如其來的急症，也再度喚起大眾對中風「無預警發作」的高度警覺。
大掃除抽油煙機好難清！家事達人教「懶人清潔4步驟」 不沾手不費力
陳映如指出，每到大掃除時節，抽油煙機配件上的黏膩油垢總讓人避之唯恐不及。其實清潔濾網與集油杯，不一定要大力刷洗，只要善用浸泡方式，就能省時又省力，而且冬天氣溫較低，利用溫水浸泡效果更佳。她提出4步驟懶人清潔法。第一步，準備較厚的塑膠袋，套在小水盆或其他容器...
分析：泰大選結果顯示選民希望政局穩定而非改革
（中央社記者李宗憲曼谷10日）泰國總理阿努廷所屬的泰自豪黨，在8日大選中取得幾乎壓倒性的勝利。泰國政局長年不穩，分析指出，大選結果顯示，比起選擇改革派的人民黨，選民傾向泰自豪黨繼續執政，凸顯出大部分民眾，希望泰國政局能更為穩定而非改革。
非洲豬瘟監院彈劾台中4官員！楊瓊瓔：中央橫向聯繫要更清楚
針對監察院今日彈劾台中去年10月爆發非洲豬瘟案的4名官員，國民黨立委楊瓊瓔也隨即表示，現在與其謾罵，應該尊重並依法處置。
銀髮族膳食注重營養 易咀嚼更好吸收
高齡者面臨肌肉流失和骨質疏鬆的威脅，每餐需要比成年人更多的蛋白質、鈣質和維生素D，不過，很多牙口不好的長輩，只能選擇質地較軟的食物來吃。調查發現，國內長者的熱量攝取不足率高達 42%，可能導致免疫...
寒假社群網路使用增長，專家警告：焦慮、憂鬱，青少年更易受社群媒體影響
寒假期間，青少年使用社群網路的時間通常增加。董氏基金會提醒家長，應多與孩子討論網路使用的看法，協助建立良好數位使用習慣，避免心理健康受負面影響。 根據2025年5月刊登於《自然人類行為期刊》的研究，由劍橋大學醫學研究委員會認知與腦科學組主導，分析2017年英國國家醫療服務體系（NHS Digital）資料，對象為3,340名11至19歲青少年。研究探討不同心理健康狀況的青少年在社群媒體上的使用差異，分為「內化型問題」如焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群，以及「外化型問題」如注意力缺損過動症（ADHD）、衝動或攻擊行為。 研究發現，有內化型心理健康問題的青少年更易在社群媒體上與他人比較，比例高達48%，約為一般青少年的兩倍。他們對網路互動（如按讚或留言）情緒波動更大，控制使用時間困難，也較不願意在網路上誠實表達情緒。 衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采指出，臨床觀察也顯示，內化型心理健康問題青少年容易將社群媒體作為社交平台，但同時更容易受到互動影響，加重心理症狀（28% vs. 13%）。陳醫師建議家長、老師與青少年一同覺察社群媒體可能帶來的風險，從而有效提供支持。 董氏基金會心理