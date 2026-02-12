80歲翁嚴重肺阻塞24小時戴呼吸罩 下床坐便盆瞬間昏迷不治

（示意圖非當事人／photoAC）

肺部功能嚴重受損後果有多可怕？胸腔科醫師蘇一峰近日分享一起令人遺憾的病例，有一名80歲老翁罹患嚴重慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞），因喘不過氣住院，得24小時配戴正壓呼吸面罩；但某天早上老翁才坐上便盆椅，短短幾分鐘就昏迷、全身癱軟，最終因缺氧猝逝。

蘇一峰醫師近日透過臉書發文分享一起案例，有一名80歲的老翁是個長年吸菸的癮君子，因此罹患嚴重慢性阻塞性肺病（COPD），後來又因呼吸很喘住院治療，需要24小時配戴正壓呼吸面罩維持氧氣供應。醫療團隊多次評估後，曾建議家屬議患者接受插管並轉入加護病房，但老翁清醒時明確表達拒絕插管與急救的意願。

蘇醫師指出，意外當日清晨，負責照顧老翁的是平時較少來的兒子，單獨一人陪伴在側，患者當時想下床坐便盆椅如廁，兒子協助其移動後，他坐下數分鐘後卻突然失去意識，全身癱軟無反應。醫護人員趕到現場時發現患者已嚴重缺氧，心跳降至每分鐘約30下，由於患者事前已表明不接受插管與急救，最終仍宣告不治。

蘇醫師說明，呼吸困難的患者在如廁過程中風險極高，原因包括下床活動會增加耗氧量，可能使本就不足的氧氣供應進一步惡化；如廁時腹部用力會壓迫橫膈膜，使呼吸變得更加困難；此外排便本身相當於一連串身體活動，過程及結束後都可能加劇喘症，導致缺氧甚至昏厥。

對此，蘇醫師提醒，若患者已出現明顯喘促或需長時間氧氣支持，應盡量避免自行下床活動，如廁時須由醫護人員或家屬全程協助，必要時採取臥床如廁方式，以降低突發缺氧與生命危險的風險。蘇醫師也呼籲家屬應充分了解病情與醫囑，並提前討論治療意願，避免突發狀況時措手不及。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

