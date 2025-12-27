80歲翁帶刀出庭被擋 辱罵法警這下慘了

80歲翁在竹檢大門安檢時，因身懷美工刀被發現而暴走辱罵法警，最後吃上侮辱公務員罪。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕80歲孫姓老翁今年3月到新竹地檢署開庭，隨身腰包被安檢查到腰懷老虎鉗、美工刀各1把，陳姓法警令他取出交付保管再去開庭，他置之不理反而叫囂、辱罵法警，新竹地院簡易庭依侮辱公務員罪，論處老翁拘役20日，但孫翁自認並沒抗拒安檢，是法警沒說清楚，雙方誤會才生口角，並無妨害公務意思而上訴，但被高院駁回。

判決書指出，孫翁今年3月某天早上到竹檢開庭，在檢方大門管制點前，陳姓法警執行安檢時，孫翁交付檢查的腰包內藏有老虎鉗、美工刀各1把被X光機偵測到，便要求孫翁取出交付保管再去開庭。不料孫翁置之不理還失控叫囂，法警勸阻後，孫翁就朝法警辱罵「媽雞雞巴巴的」、「他媽的」、「下流，他媽的」、「下三濫酒」等，過程中更把腰包怒甩於桌上，產生巨大聲響，影響法警執行公務。

孫翁被判有罪後，跟辯護律師主張他並沒抗拒安檢，只是要去開庭，法警沒具體告知違禁物可留在現場保管，因溝通誤會才生口角，主觀上孫翁並沒有妨害公務的犯意，不構成侮辱公務員罪才是。

但是高院法官調查後認為，案發時孫翁辱罵法警的詞句係針對法警執行職務而發，具有貶抑法警的人格、名譽的情形，主觀上侮辱法警使其難堪的犯意明顯。而前述孫翁所用、明顯帶有強烈性別羞辱、貶抑、挑釁色彩，而無具體實質內容的辱罵，已損法警執行職務於社會上的尊嚴與評價。這些侮辱性語句並非偶然發言或依一時的情緒反應，而是針對法警執行職務不滿所引發的一連串行為，算是持續性拒絕配合的對抗行為，非單純抱怨。

