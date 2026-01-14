80歲翁推輪椅帶妻登機！保全一摸嚇壞
[NOWnews今日新聞] 西班牙特內里費南機場（Tenerife South Airport）近日一名80歲老翁在登機時被攔下，因為被他推著坐在輪椅上的妻子看起來很不對勁，結果一檢查竟發現老翁妻子渾身冰冷已經死亡。老翁當場遭到逮捕，他聲稱妻子是在登機前不久自然過世，不過詳細狀況仍待警方調查釐清。
根據外媒報導，老翁當時帶著妻子已經通過了金屬探測門，但是有保全注意到坐在輪椅上的老翁妻子完全沒有反應，上前查看後發現老翁妻子身體冰冷，根本已經沒有呼吸。
現場立即啟動緊急程序，警方與法醫人員迅速到場，老翁供稱妻子是在登機前不久自然過世，但警方仍在調查老翁說法是否屬實。
這事件在數月之前發生，但直到最近才被西班牙媒體披露，而特內里費南機場也證實確有此事，且警方仍在調查，尚未確認老翁妻子是自然死亡或有其他人為因素介入。
特內里費島之前曾發生過一起類似案例，一位老婦人在飛往倫敦的航班上被發現死亡，老婦人是在搭機途中過世或是登機前其實已經死亡引發爭議，不過，航空公司後來確認老婦人登機前狀況正常。
