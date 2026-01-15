80歲翁推「亡妻」坐輪椅闖關搭機疑運屍 航警攔查一摸嚇壞：全身已冰冷

國際中心／綜合報導

西班牙特內里費島南部機場（Tenerife South Airport ）日前發生一起駭人的離奇命案，一名80歲老翁推著坐輪椅的妻子登機，過安檢時被工作人員察覺有異狀，立即上前攔查，這才發現老翁妻子早已氣絕多時，遺體已經完全冰冷，老翁當場被警方逮捕，他辯稱妻子是在登機前幾小時才過世，詳細原因仍有待警方進一步調查釐清。

綜合外媒報導，特內里費島南部機場的地勤透露，當時老翁推著坐輪椅的妻子進行安檢，在通過金屬探測器時，老婦人的表情呆滯、毫無反應，加上坐姿相當不自然，立即起了疑心，等到2人完成安檢程序後，一名女性安檢人員主動上前協助，當她碰觸到老婦人的手時，當場嚇一跳，因為老婦人的體溫異常冰冷，近距離仔細觀察，發現老婦人的胸口沒有呼吸起伏，疑似已經死亡，緊急通報主管。

機場接獲通報之後，立刻啟動緊急應變程序，多名保安人員、國民警衛隊員及法醫人員迅速趕到現場，確認老婦人已經沒有生命跡象，警方當場逮捕老翁。他向警方供稱妻子是在登機數小時前自然過世，警方對老翁說法存疑，有待進一步查證。

由於先前特內里費島也曾發生類似案件，一名老婦人在班機降落後，才被人發現死在座位上，引發軒然大波，早年其他國家也曾發生過為了節省運送棺材費用，將亡者放在輪椅通關、搭機，「運屍」回「老家」安葬，同機乘客、空姐，在不知情的狀況下「伴屍」飛行。在場其他機場工作人員表示，這名老翁被警方逮捕偵訊時，還試圖把妻子的死亡原因歸咎是機場的問題，警方將進一步確認婦人死因，釐清老翁是否涉及刑事責任。

