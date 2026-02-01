80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌

記者施春美／台北報導

醫師洪永祥表示，許多長者所謂的清淡飲食，是每餐配上豆腐乳或肉鬆，但這樣的飲食方式正威脅著肝腎健康。（示意圖／取自臉書社團「爆廢公社公開版」）

許多人以為清淡飲食有益健康，醫師洪永祥表示，一位80歲男子身體一向硬朗，但最近容易疲勞、下肢水腫，檢查發現，腎功能剩下35分，已是嚴重的腎衰竭，且血壓偏高，心臟功能不佳，還罹患大腸癌。原來男子幾十年來的清淡飲食就是菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆配稀飯。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，許多年長者所謂的清淡飲食，就是每餐配上豆腐乳或肉鬆，自認「吃幾十年了都沒事。」殊不知，這類飲食方式正威脅著肝腎健康。

洪永祥表示，上述80歲阿公住在鄉下，身體一向硬朗，但最近容易疲倦，下肢水腫，經全身體檢發現，阿公的腎功能剩下35分，已是嚴重的腎衰竭。而且阿公的血壓偏高，心臟功能不佳，並罹患大腸癌。

菜脯、醬菜、肉鬆、豆腐乳：重口味的加工食物

洪永祥表示，阿公幾十年來的清淡飲食愛好就是菜脯、醬菜、豆腐乳加上肉鬆，搭配稀飯。然而，這樣的清淡飲食都是加工食物與重口味、高油鹽糖，與醃製食物，極容易造成水腫、肝腎衰竭甚至致癌。後來阿公戒掉這數十年的飲食習慣，半年後，其腎功能、高血壓問題大幅改善，全身疲勞、下肢水腫症狀也大幅改善。

洪永祥表示，以該男子愛吃的菜脯而言，它結合了所有對肝腎不利的要素，例如高鹽、可能的發霉風險、醃漬過程產生的亞硝胺。一項長期追蹤指出，常吃醃漬食品會顯著提升食道癌與肝癌的發病率。腎臟病患者更是禁吃這類食物，鹽分讓血壓失控、水分滯留造成腎臟水腫；若不幸吃到發霉的，更是直接導致肝細胞壞死。

