80歲翁「公廁如廁」遭變態中國男侵犯！追查數月終落網

國際中心／張予柔報導



日本近日接連曝光多起外籍人士涉犯性犯罪案件，引發當地社會高度關注。其中，大分縣一起發生在公共廁所內的性侵案，在歷經數月調查後終於告破；另一方面，北海道新幹線列車上亦傳出猥褻未成年少女的案件，嫌犯一度離境，直到近日再次入境日本時才遭警方逮捕。

日本接連爆出犯罪案件！80多歲老翁「公廁如廁」遭變態中國男侵犯

一名中國籍男子在公共廁所內性侵一名80多歲的日本籍老翁。（示意圖／翻攝畫面）根據日本媒體《大分放送》報導，大分縣豐後大野市今年9月發生一起震驚地方社區的性侵事件。41歲的楊姓中國籍男子，在當地一間公司任職，9月6日晚間8時左右，涉嫌在一處戶外公共廁所內，性侵一名80多歲的日本籍老翁。當時被害人獨自如廁，未料在封閉空間內遭楊男強制性交。

受害老翁鼓起勇氣向警方報案，案情才因此曝光。（圖／翻攝自obs）

警方指出，受害老翁在事件發生後承受極大心理壓力，仍鼓起勇氣向警方報案，案情才得以曝光。警方隨即展開調查，透過相關線索鎖定楊姓男子，並於近日將其逮捕到案。面對警方偵訊，楊男已坦承犯行，警方目前仍在釐清雙方是否事前相識，以及實際犯案動機與過程細節。

北海道也傳出一名持有中國與英國國籍的42歲男子，在新幹線車廂內猥褻一名十多歲少女。（示意圖／翻攝畫面）

另一方面，北海道也發生一起涉及未成年少女的案件，一名同時持有中國與英國國籍的42歲男子，9月1日下午搭乘北海道新幹線時，涉嫌在車廂內猥褻一名十多歲少女。案發後，男子一度離境，直到12月18日再度從成田機場入境日本時，遭警方當場逮捕，不過該男子在被捕後堅決否認犯行，案件目前仍在調查中。

