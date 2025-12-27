80歲翁「性交易看護」染愛滋 老人成中國HIV防疫破口

中國一名80歲老翁遭看護感染愛滋。（圖／Pixabay）





中國大陸日前發生一起罕見愛滋感染病例，一名80多歲老翁遭檢出感染HIV病毒後，向醫院坦承曾以「給錢換關係」方式與中年看護發生性行為。

老人患者比率持續升高

據《中國新聞周刊》報導，該名老翁曾雇用一名看護照顧其生活起居，對方有次因為急需用錢，提出「給錢即可發生關係」的要求，未料竟遭看護傳染愛滋病，震驚檢查老翁的北京佑安醫院感染中心。

不過，這起病例並非中國老人罹患愛滋的孤例，而是冰山一角。中國愛滋病疫情整體仍處於低流行水準，但近年來老年HIV感染者與愛滋病患者佔比卻持續攀升。今年廣東、浙江等地高齡病例佔比明顯增加，其中浙江省新發HIV病例中，50歲以上中老年族群已達39.2％。

廣告 廣告

中國疾病預防控制中心原副主任、暨南大學疾病預防控制研究院院長梁曉峰指出，隨著人口老化加劇，老年新發HIV感染者與愛滋病患者數量恐將持續增加，相關防治工作亟需提前介入並提高社會重視程度。

中高齡性知識、性防護不足

深圳市第三人民醫院黨委副書記、院長盧洪洲分析，老年HIV感染高發的關鍵在於該族群的感染風險正在上升。他指出，獨居老年人口規模擴大，性需求長期被忽視，加上針對老年人的性健康教育幾乎空白，使其在愛滋病性傳播網絡中逐漸成為新的脆弱族群。

李在村醫師點出，部分五、六十歲甚至更高齡的老年人，身體狀況尚可、經濟條件相對穩定，性需求仍然存在，這是一個不容迴避的現實。若缺乏正確的健康知識與防護意識，相關風險便會隨之升高。

3族群成高危險群

現年50多歲的白樺，是HIV感染者互助組織「白樺林」的創辦人，也是感染者本人。他透露，在部分抗病毒治療定點醫院或疾管中心，經常有中老年感染者詢問「能不能幫忙介紹對象」，顯示其情感需求相當強烈，甚至高於年輕族群。

梁曉峰補充，喪偶、長期獨居或缺乏情感支持，容易使部分老年人因孤獨與情感需求，轉而尋求非正式、甚至高風險的心理慰藉，但又礙於面子，不願透過正規管道尋求協助。