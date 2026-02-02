80歲老翁偷拿盆栽！失主急報案：裡面有愛犬骨灰

老翁稱以為路邊盆栽沒人要順手拿走。示意圖，取自Unsplash



不少民眾愛花愛草，高雄市岡山區仁義路一處民宅的盆栽近日遭竊，屋主報警不捨地說，那不是普通盆栽，裡面有放著愛犬的骨灰，意義非常，想要尋回。而警方調閱監視器才發現是一名80多歲老翁順手拿走，通知到案，老翁卻辯稱以為沒有人要，被警方依竊盜罪移法送辦。

此事發生在昨（2/1），仁義路一戶民宅外的盆栽無故消失，屋主推測應是被人拿走，心情特別沮喪，因為盆栽裡面裝有已故愛犬的骨灰，對全家是個特別的念想，岡山警分局得知此事後也給予關切，待屋主走完報警程序後立即展開調查。

透過監視器畫面，警方鎖定一名年約80歲的老翁，通知他到案說明，而老翁直接坦承有拿走盆栽，但他以為那盆栽是沒有人要的物品才拿走。由於行竊屬實，警方依竊盜罪將老翁函送橋頭地檢署偵辦。

至於骨灰盆栽，老翁已將它歸還屋主，讓屋主鬆一口氣，表示愛犬去年11月過世後就用這種方式紀念牠的生命，感謝警方能幫他尋回，

