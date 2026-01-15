80歲老翁推「亡妻」準備要登機 安檢人員一摸嚇壞：全身冰冷

西班牙一名老先生推著妻子過海關，卻被發現坐在輪椅上的老婦人早已死亡。示意圖。取自Pixabay



西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇命案，有一名約80歲的老翁，推著坐在輪椅上的妻子準備登機，卻在通過安檢時被工作人員察覺異狀，發現老婦人早已身亡，坐在輪椅上的遺體甚至已經完全冰冷。老翁當場遭警方拘留，案件目前仍由相關單位進一步釐清。

綜合西班牙多家外媒報導，當時老翁推著輪椅中的妻子接受安檢，通過金屬探測器時，安檢人員發現老婦人神情呆滯、毫無反應，坐姿也顯得不自然，引起警覺。待安檢流程結束後，一名女性安檢人員主動上前協助，卻在觸碰老婦人的手時，驚覺她的體溫異常冰冷，近距離觀察後也未見胸口起伏，隨即通報主管處理。

機場方面接獲通報後，立刻啟動緊急應變程序，保安人員、國民警衛隊及醫務、法醫人員迅速到場，確認老婦人已無生命跡象。警方隨即將老翁帶回偵訊，老翁供稱，妻子是在登機前數小時自然過世，但警方對其說法仍存疑，將進一步比對監視器畫面與相關證據，以釐清實際死亡時間與經過。

由於死者身上沒被發現明顯外傷或遭受暴力的跡象，案件暫朝自然死亡方向調查，但仍須等待法醫鑑定結果，確認是否涉及任何刑事責任。據報導，老翁在接受警方詢問時，還一度試圖將死因歸咎在機場方面，相關單位也正就其說法進行評估。

外媒也提到，特內里費島過去也發生過有旅客在航班降落後，才被發現陳屍座位的案例；其他國家更曾出現為節省運送棺木費用，將亡者安置於輪椅或座位搭機的「運屍」事件，讓同機乘客與空服人員在不知情的狀況下「伴屍飛行」。

