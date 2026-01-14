80歲老翁環島迷路 楊梅警方協助脫困

家住新北市老翁要環島卻在楊去方向，所幸被民眾發現報警協助。（楊梅警局提供）

記者丘安／楊梅報導

年高八十歲王姓老翁要環島，未料十三日凌晨卻走到楊梅已失去方向，民眾發現老翁徘徊不前，趕緊報警協助老翁才得以脫困，王姓老翁家人說，九日晚就離家未返，他們也報請協尋，所幸平安未有發生意外，警方則再呼籲多注意家中老人生活作息。

楊梅警局指出，十三日凌晨二時，警方接獲民眾報案，指在楊梅區校前路二百九十八巷附近鄉間道路旁，有一名疑似迷路的老翁需要協助。員警據報隨即前往協助並將老翁帶回警所通知其家人。

據趕到楊梅分局楊梅派出所王姓老翁家人說，王姓老翁已年八十歲，九日晚間跟家人說他要環島旅行，便獨自離家，十二日家人久未獲老人信息就向新北市住家附近的派出所報請協尋。

警方到場時發現老翁衣著單薄，身邊帶著大包小包的物品及躺椅，獨自在寒夜中徘徊，想在徘徊附近找朋友，但該處周圍均是草叢僅一戶人家，該住戶也不認識老翁，員警判斷應是失智關係導致認知錯誤。

警方呼籲，家中若有年邁或疑似失智長者，家屬應多加留意其生活作息與外出動向，並可為長輩配戴身分識別或聯絡資料，以降低走失風險；民眾若發現有需要協助的長者，請立即通報警方或主動伸出援手，透過警民合作，共同守護長者安全，打造更溫暖友善的社會。