80歲「開心鬼」黃百鳴慘了！ 涉內線交易判刑5個月、近190萬元

黃百鳴被判5個月有期徒刑。圖／黃百鳴微博

港片《開心鬼》系列電影的男星、今年已經80歲的男星黃百鳴，被指控利用自己是影視公司主席的身分，把消息透露給妹妹黃潔珍，並自掏腰包拿出港幣200萬元（約新台幣806萬元）指定妹妹購買自己影視公司的股票。5月22日黃百鳴被法官判「內幕交易罪」，今天（9日）法官宣布判處黃百鳴5個月有期徒刑、罰款港幣9.9萬元（約新台幣40萬元），還必須向證監會支付港幣37萬元（約新台幣149萬元）的調查費。

黃百鳴被指控在2017年8月25日至10月17日期間，身為天馬影視（現稱傳遞娛樂）的主席，所以能夠提前知道公司即將被收購，於是將港幣200萬元分多次轉帳給黃潔珍，並傳訊息指示黃潔珍大量購買公司股票。這港幣200萬元之中，黃潔珍共動用了160萬元（約新台幣644萬元）購買天馬影視的股票。

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黃百鳴日前出庭時辯稱，會給妹妹港幣200萬元是為了處理弟弟位於中國的房產，至於叫妹妹「盡買」天馬影視的股票，其實是妹妹從小就愛哭，自己一直以來都會說反話，叫妹妹「盡情哭」，所以訊息中的「盡買」兩個字其實是反話，實際上是叫妹妹「不要買」。

黃百鳴的律師說他今年已經80歲了，因為這個案件承受極大的心理壓力，還因此到精神科就診，也避免面對媒體、出席公開活動，請求法官從輕量刑。

黃百鳴的辯解沒有得到法官的認同，律師的要求也沒有被同意。控方表示，黃百鳴的妹妹在這幾檔股票交易中獲利約港幣9.9萬元，名義上獲利（Nominal profit）約港幣93萬元（約新台幣374萬元）。法官直言，雖然黃百鳴對電影業有卓越貢獻、長期投身社會公益，涉案金額在同類型內線交易的案子裡也不算高，但他的行為已經嚴重傷害民眾對投資市場的信心，最終仍判他有期徒刑5個月。



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