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即時中心／林韋慈報導

現年80歲的香港影星、電影人黃百鳴因涉內幕交易案，上月遭香港法院裁定罪名成立，香港法院今（9）日判處他有期徒刑5個月，另處罰款9.9萬港幣（約40萬元台幣），並須向證監會支付37萬港幣（約151萬元台幣）調查費，法庭同時批准他保釋等候上訴。

黃百鳴要妹妹「盡買」天馬股份 涉內線交易

黃百鳴過去因香港電影被台灣人知曉，他被指控於2017年8月25日至10月17日期間，擔任天馬影視公司主席及董事期間，得知有公司計畫收購天馬股份後，涉嫌向妹妹黃潔珍提供200萬港幣支票，並透過訊息要求她「盡買」天馬股份。

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黃百鳴日前出庭時否認涉及內幕交易，辯稱提供支票是為處理弟弟在中國的房產，至於傳訊息要求妹妹「盡買」，則解釋是因妹妹自小愛哭，過去常用反話叫她「盡情哭」，因此「盡買」其實是反話，意思是不要買。不過，妹妹在收到訊息後，仍以約160萬港幣（約653萬元台幣）買入天馬股份。法官認為黃百鳴的說法「荒謬且牽強」，不予採信。

控方指出，黃百鳴妹妹在交易中實際獲利約9.9萬港幣，名義獲利約93萬港幣，合計約103萬港幣（約420萬元台幣）。法官宣判時表示，黃百鳴長年為香港電影業發展作出貢獻，但內幕交易行為會影響公眾對證券市場公平性的信心，因此判處其5個月徒刑，並處相關罰款及調查費用。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／80歲「開心鬼」黃百鳴涉內線交易 遭香港法院判刑5個月

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