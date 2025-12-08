80米新埔民生人行地下道進度大延宕 石一佑批新北府：放爛行人安全

新北市板橋區新埔民生捷運站外頭車流交織險象環生，原定2026年底會完工的地下穿越道又因施工問題橫生幾乎確定「跳票」。（圖／翻攝自新北市議員石一佑臉書）

新北市議員石一佑今（8）日表示，承包新北市板橋環狀線民生地下道工程的包商8月就有財務問題，但市府拖拖拉拉直到12月才終止合約，目前大約新台幣4.17億工程還沒人「擦屁股」，民眾行的安全要拖到何時實現？

新北市板橋區捷運新埔民生站周邊交通雜亂，包含快車道、慢車道、高架橋、停車場等車流交織而時常發生車禍，行人穿越其中更是險象環生。對此新北市捷運工程局提出「環狀線新埔民生站地下道工程」，希望讓行人直接以地下道方式橫跨約80米的民生路三段，落實「人車分流」讓行人不必在地面與車輛爭道，原本約3.98億元預算一路追加至6.49億元，新北市長侯友宜甚至喊出2026年底卸任前要完工。然而目前面臨嚴重延宕，主責的新北市政府捷運工程局更已於12月4日和原本的施工廠商終止合約。

石一佑接獲不少民眾投訴，2020年開工以來進度嚴重落後，近期更有消息指出承包廠商無故停工，包含監工等主任級技師陸續離職，現在工程沒有新進度形同「爛尾」，而且原已壅擠的道路還被工地圍籬霸佔住部分路幅，附近店面出入口也受影響，商家和行人齊喊救命。

捷運局官員對此坦承工程難度很高，除了地質狀況不穩必須改以「雙環塞工法」施工提升開挖安全外，契約也陸續要求增設電扶梯、監測儀器、雨遮等設備，另外6 月發生的滲水事件也是始料未及，這場施工確實問題不斷。此外，由於10 月 24 日起廠商就無故不進場，市府三度通知都未復工，目前還有 4.17 億工程量還沒施作，落後時程約34％，只好依契約於在12月4日終止合約，市府也扣了保證金共7,400多萬元並要求廠商負擔工程損害差額，但暫時無法預計重啟工程與完成時間。

新北市議員石一佑（圖）認為板橋區新埔民生捷運站地下穿越道工程停擺罔顧行的安全。（圖／翻攝自新北市議員石一佑臉書）

新北市長侯友宜（圖）任期將於2026年底屆滿。（圖／周志龍攝）

