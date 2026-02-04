80米風力發電機折斷倒塌 運作21年均無異狀...專家研判原因

南韓慶尚北道盈德郡昌浦里昌浦風力發電廠21號風力發電機倒塌。圖／翻攝自Newsis

南韓慶尚北道盈德郡昌浦里2日下午4點40分左右發生一起風力發電機倒塌事故，目擊民眾指出，當時風力發電機旋轉中突然有葉片出現撕裂、塔柱失去支撐折斷，最終倒塌覆蓋路面，所幸當時車輛快速通過，並未造成人員傷亡。

根據《News1》、《朝鮮日報》等南韓媒體報導，該風力發電機塔柱高約80公尺、葉片長41公尺，其中21號風力發電機突然倒塌，經初步確認，疑因葉片撕裂導致結構失衡，引發塔柱折斷；盈德郡廳指出，當地風速約每秒5至7公尺，又葉片為碳纖維，設計可承受中級颱風之風速約每秒20公尺，雖然大自然風力雖無法避免，「但葉片不至於會撕裂，將由廠商加強調查材質問題」。

廣告 廣告

該昌浦風力發電廠於2005年完工，由丹麥維斯塔斯風力系統公司（Vestas）公司製造與安裝，設置24台1650kw級風力發電機，雖然葉片壽命約20年，事故發生的第21號機確實已運作21年，但最近安全檢查均無發現異狀。

而當時葉片與結構物散落地面，所幸行經車輛快速通過，未造成意外，而為防止類似事故再次發生，盈德郡已請當局暫停所有風力發電機運作，將與施工公司合作，針對剩餘23台機組全面性安全檢查，並針對事故區域1.6公里道路無限期封閉，待查明事故原因，將依規定決定是否恢復發電機運作。



回到原文

更多鏡報報導

醫院直播授課！「女性私密處」5萬人看光光 社群帳號遭檢舉悄刪文

19歲網紅登喜馬拉雅山慘凍死！比特犬零下10度展忠心...不吃不喝守屍4天

霍諾德爬101對「這個男人」印象最深！他再曝攻頂前放開雙手心境...脫口秀主持人傻眼

大S遺照首曝光！ 小S催淚致詞：我媽今天的心洞應該被填滿了