80米高風力發電機倒塌！車險被砸、驚險逃出

南韓一座風力發電廠發生驚險事故！一台運行中的風力發電機，因為葉片斷裂，導致塔柱失衡倒塌，殘骸四散，還差點砸中一輛車。事故發生的機組，運作已經21年，雖然超過葉片20年的壽命，但最近一次安全檢查，並未發現異常。究竟什麼原因釀成倒塌意外？當局已經展開調查。

運轉中的風力發電機葉片，突然像是被撕裂一般，斷成好幾片殘骸，甩飛之後落地，而且不只葉片，連同塔柱也當場硬生斷裂，場面宛如災難電影。

目擊者：「啊快逃啊快一點，快報警。」事發當下有車輛剛好在現場，眼看殘骸四散差點就被砸中，車輛駕駛趕緊加速逃離。

目擊者：「當時暫時停車，要跟朋友講電話，砰的一聲巨響，風力發電機就倒塌了。」意外發生在南韓慶尚北道盈德郡，一處風力發電廠，當地時間2月2日下午，一座塔柱高約80公尺，相當於26層樓高的發電機座，因不明原因，先是長41公尺的葉片斷裂，導致塔柱失衡折斷，整個結構體殘骸散落四周，現場一片混亂。

盈德能源產業組長：「我們透過美國全球公司，進行了一項綜合性檢查，而就目前引發問題的葉片，或塔架相關部分而言，並未發現任何特別的異常情況。」

這座風力發電廠在2005年完工，設有24台風力發電機，事故發生的第21號機已運作21年，雖然葉片壽命約20年，但最近安全檢查並未發現異常，幸好這起意外未造成人員傷亡，不過當局不敢大意，除了將事故周邊道路無限期封閉，也針對剩餘23台機組進行安全檢查，避免恐怖意外再次發生。

