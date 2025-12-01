80萬銀力耀新北 十大友善樂齡政策迎接新時代

《圖說》新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會以家喻戶曉的《楊門女將》帶來京劇演出，為「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動揭開序幕。〈記者葉柏成攝〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府今〈1〉日上午在歡樂耶誕城舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，市長侯友宜表示，新北市12月高齡人口正式突破80萬，象徵全面邁入超高齡時代。為讓長輩「人老心不老」，持續健康、活躍、共融，市府推出「十大友善樂齡政策」，以更完整的支持系統迎接新時代。

侯友宜指出，截至114年12月，新北市65歲以上長輩已突破80萬，占總人口約20％，正式進入超高齡社會。市府近年積極超前部署，推出「十大亮點友善樂齡政策」，包括：里里銀髮俱樂部、633處社區照顧關懷據點持續擴點、提前完成120家日照中心並朝130家邁進、敬老愛心卡升級、六都首創長照處、學習無齡共學城市、全齡社宅、職場續航力計畫、友好行無障礙交通以及全台首創－銀髮電競銀髮專班等，希望打造一座讓長輩宜居、安心、健康、樂活的城市。

《圖說》86歲陳國禎(左3)及95歲涂福增(右3)皆表示，多動、多走出家門是保持健康秘訣，是新北最佳「銀力」代表，左一教育局長張明文、左二社會局長李美珍、右二衛生局長陳潤秋、右一經發局長盛筱蓉。〈社會局提供〉

今天活動中特別邀請兩位長輩代表參與儀式。來自土城區頂欣社區、86歲的陳國禎，曾擔任社區據點「動健康」老師十多年，相當鼓勵長輩要心態健康，身體才會健康。她分享，過程中最開心的是看著許多原本封閉、害羞的長輩，因為據點活動而慢慢走出家門，「現在反而每天都最期待來據點，越動越開心、越動越健康」。

另一位是即將滿95歲、人稱「涂爸爸」的涂福增，現為愛福家協會榮譽理事長。涂爸爸長年投入社區服務，活力十足，不僅參加衛生局的日照活動，也固定到社會局的關懷據點與銀髮俱樂部報到，還喜歡帶著敬老卡搭公車出門走走，被長輩們視為最佳榜樣。他笑說：「活動多、朋友多，生活就不會孤單！」

《圖說》新北市於114年底達成120家日照中心布建目標。〈社會局提供〉

活動吸引超過千名民眾參與，侯友宜與社會局長李美珍、衛生局長陳潤秋、教育局長張明文、勞工局長陳瑞嘉、文化局長張䕒育、經發局長盛筱蓉等局處首長，以及多位民代、協會與社區團體代表共同到場，並宣示新北市樂齡政策方向。

活動開場由「新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會」以家喻戶曉的《楊門女將》帶來京劇演出，象徵「愈老彌堅」的精神，劇情台詞更精心融入新北銀髮政策，引人入勝。協會長期深入偏區，與年輕學子合作演出，透過戲劇陪伴獨居長輩，為社區增添溫暖。

《圖說》新北據點長輩參與「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動演出。〈社會局提供〉

現場也安排據點長輩展演、青銀共舞與動健康表演，並由市府15個局處與社區、協會共同設攤，用闖關、互動、體驗、美食等方式，讓民眾一次了解所有友善樂齡政策與可用資源，透過輕鬆體驗感受「身邊就有的幸福」。