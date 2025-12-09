80行業發SOS！商總：缺工、通膨恐壓垮台灣 丟出65項提案求救

財經中心／師瑞德報導

台灣服務業正面臨前所未有的生存危機！中華民國全國商業總會於今（9）日上午在台北喜來登大飯店，盛大舉行「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」。這場被視為服務業年度最重要的「期末考」，由商總理事長許舒博與行政院長卓榮泰共同主持，現場氣氛熱烈卻也充滿焦慮。今年共有超過80個行業的商業領袖齊聚一堂，總計提出高達65項提案，數量創下近年之最，顯示在缺工、成本高漲與法規複雜的環境下，國內業者的經營壓力已瀕臨臨界點。

廣告 廣告

產值15兆的經濟火車頭 喊話政府別忽視

「服務業是台灣社會穩定的基石，不能只看科技業！」商總理事長許舒博在致詞時語重心長地攤開數據：2024年台灣服務業總產值將近15兆元，占比超過GDP的六成；就業人口約705萬人，也占總就業人數逾六成。更驚人的是，去年全國賦稅收入3.7兆元中，工商企業就貢獻了超過2兆元。許舒博強調，企業穩健發展是國家安定的力量，但面對2025年即將來襲的美國「對等關稅」不確定性，以及配合政府新增國定假日（4+1）和工資調漲帶來的營運成本壓力，此刻企業最需要的是一個友善、親商的營商環境，而非更多的絆腳石。

缺工海嘯襲來 連「倒垃圾」都快沒人做

本次座談會中，最讓老闆們頭痛的莫過於「缺工」問題。許舒博指出，這次有多達9個提案直接與人力短缺有關，且範圍驚人地廣泛，不僅是大家熟知的觀光旅館、人力仲介缺人，就連廢棄物清除、資源回收、紙器製造、果菜批發、塑膠製品等基層行業，都面臨找不到工人的窘境。

許舒博直言，雖然業界肯定政府近期放寬外國技術人力留用、開放旅宿與碼頭裝卸引進中階技術人力的方向，但在「執行面」仍有很大落差，許多細節卡關導致看得到吃不到。此外，部分行業受限於僵化的法規或產業分類，至今仍無法申請外籍移工，這些都是業者急需政府協助解套的燃眉之急。

「有事沒人管」？7大慘業淪政策孤兒

除了缺人，更讓業者心累的是「找不到主管機關」。隨著產業樣態多元化，法規卻層層堆疊，導致許多新興或細分行業變成「沒人要管」的孤兒。本次座談會就有7項提案反映此亂象，包括展覽、汽車、園藝花卉、石化儲槽、生態技術甚至旅館業，都曾發生遇到困難卻在各部會間被互踢皮球的情況。對此，許舒博高聲呼籲，行政院必須出面發號施令，協調出明確的權責單位，讓業者有法可依、有路可走。

卓榮泰接招 商總盼「每案必回」

面對產業界的集體焦慮，許舒博也向卓榮泰院長喊話，今日座談會涵蓋觀光、數位轉型、環保節能、進出口通關等10大面向，若現場來不及討論的議題，請院長務必責成相關部會後續詳實回應。他強調，政府必須清楚告訴業者「該怎麼做、如何解套、執行面有哪些難處」，若是行政措施無法解決的，也應進一步思考修法的可行性。

許舒博最後表示，商總旗下162個會員公會涵蓋國人食衣住行育樂，是百工百業的縮影。商總將持續扮演政府與產業的溝通橋樑，期許透過今日的面對面溝通，強化政府與商界的合作，讓服務業這台經濟火車頭能持續運轉，帶動台灣GDP成長，共同迎接未來的挑戰。

更多三立新聞網報導

黃仁勳霸主地位動搖？不想再給輝達賺！微軟傳聯手博通「搞客製化晶片」

開盤／大盤衝破28338點！這幾檔「銅板股」比台積電還兇

1萬元也能存！00992A搶賺2026科技財 AI供應鏈「整碗端走」

台塑四寶突圍戰！AI 電子材成南亞救命稻草 穩住200億大關！

