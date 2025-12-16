80%人都塗錯！專家認證「護唇膏正確用法」曝光 網驚：真正有用冷知識

護唇膏有正確塗抹方法，示意圖。（翻攝自Pexels）

冬天尤其唇部容易乾燥出現裂痕，不少人都會塗抹護唇膏，不過一名南韓網友卻發現台灣人「塗護唇膏的方式」不對，文章一曝光，隨即掀起大票網友討論。

一名南韓網友10日在Threads發社群發文透露，觀察到1位聲稱「台灣很濕」的朋友，嘴唇卻比自己還要乾燥，進一步才知道，「我發現他是左右塗護唇膏的，但其實應該照著唇部紋路，上下塗才對。」

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，「天哪這是冷知識吧！脫皮大戶感謝你」「好有用，幾十年都擦錯方向」「櫃姐曾提醒護唇膏應該上下塗」「臥槽，這才是真正有用的冷知識耶」「什麼？！護唇膏必須上下塗，不是左右塗嗎？」「身邊80%人都塗錯了」「學到了」。

對此，日本赤坂美容診所所長青山秀和就曾表示，護唇膏正確用法為「順著唇紋，由上往下，縱向均勻塗抹」，而嘴唇最容易乾燥的2個關鍵時點，建議塗抹，包含早上刷牙洗臉後、以及晚上洗完澡後，並提醒一天最多塗抹5次；反之，若塗抹過於頻繁，反而會增加摩擦，導致反效果。

