800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術

中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。

日本《讀賣新聞》根據衛星影像、公開船舶資訊分析，以及採訪政府相關人士發現，中國軍方去年曾在華東、華南沿海地區，動用3艘搭載可折疊棧橋的船隻，從外海向沙灘等區域延伸，鋪設出一條全長約800公尺的巨型棧橋。

美國海軍學院報告指出，該船隊疑似隸屬中國軍方，並在2025年首度確認出現這種「三船一體」的運用模式。

《讀賣新聞》透過衛星影像發現，去年9月29日，分別有3艘搭載棧橋的船隻，停泊於浙江省台州市與廣東省廣州市的兩處港口內。

去年7月3日，在浙江省寧波市的沿岸地區出現「三船一體」架設棧橋的景象，10月至11月間亦多次發現類似活動，鄰近地區還可見相關建設工程正持續推進。日本政府研判，此處可能成為新型登陸作戰演習場，正密切關注相關動向。

而在廣東省湛江市的演習場亦於去年3月21日出現「三船一體」架設棧橋的訓練畫面。另，透過船舶自動識別系統（AIS）數據，該演習場周邊海域在兩天後亦曾有過滾裝船的活動蹤跡，其可能參與了這場聯合演習。

解放軍東部戰區上月29日至30日間發動「正義使命-2025」演習，正是模擬海上封鎖及兩棲突擊艦登陸作戰的場景。然而，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的報告顯示，中國軍隊僅有11艘大型登陸艦，在武力犯台上缺乏足夠的能力。

美國國防部上月23日發布的中國軍事年度報告指出，解放軍「持續進行與滾裝船的聯合訓練，可能旨在解決運輸能力不足的問題」。據信，中國軍隊正透過架設移動式棧橋，以及在海上停泊滾裝船，反覆進行卸載登陸作戰所需裝備的訓練。

