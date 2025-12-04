800家醫美診所擬改「認證」被批態度放軟 石崇良：若執行不佳改強制評鑑

記者簡浩正／台北報導

對於執行醫美手術診所以認證取代評鑑等3共識，石崇良說若執行情形不佳，不排除強制評鑑。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部與醫界達成可執行醫美手術專科醫師將擴及11個大外科、執行醫美手術診所以認證取代評鑑等3共識。不過外界有「態度變軟」的聲音；不過衛福部長石崇良今（4）日表示，覺得可接受，但若執行情形不佳，不排除強制評鑑。

據醫事司昨與相關團體的共識內容，大外科包括：外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家醫科等11個科別。醫師都要完成PGY訓練，才能執行雷射光電、針劑等醫美處置，或是進行醫美手術。以及執行醫美手術診所以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標。

衛福部長石崇良今日出席「2025肝基會、7-11公益募款起跑記者會」，他在會前接受媒體聯訪表示，昨日醫事司跟醫界開會後有幾點共識，中止「直美」依舊是各界共識，因此108年2年期PGY訓練全面開辦後畢業的醫師，都要完成PGY訓練，才能執行雷射光電、針劑等醫美處置，或是進行醫美手術，未完成者需返回醫院、完成PGY訓練；108年以前學制的醫師，若過去有執行醫美處置、手術經驗，需舉出執行實例，評估後才能繼續執行，不然還是要回到醫院完成PGY訓練，才能繼續執行醫美服務。此外，未來手術類也須經過外科訓練的醫師才能執行。

評鑑部分，石崇良說「評鑑沒有那麼可怕」，可能因診所看到醫院評鑑的繁瑣與負擔而相當擔心，自己也已提出將同時啟動醫院評鑑制度改革；診所部分，所有醫學會都認同以自律精神，先以認證取代強制評鑑，「這個我覺得也可以接受，不過還是要看執行成果」。

石崇良說，過去曾由醫策會執行診所美容醫學品質認證，但「曲高和寡」全台僅40、50家診所通過，因此接下來將要求醫事司讓各衛生局列冊公布，朝向進行大型手術類診所都要先經過認證推動，若未經過認證，就由衛生局加強督導考核，以「雙軌並行」方式提升醫療品質及確保病人安全。

媒體詢問，認證方式若由相關公學會研擬，外界質疑恐有「球員兼裁判」疑慮。石崇良表示，「對，所以不能夠這樣」，且認證基準也必須有一致性，不能各自學會訂定各自的品質標準，因此只是初步由學會先擬定草案，之後醫事司召集彙整後，再採統一標準。

至於預計納入認證的醫美診所家數，石崇良說，初步推估全台實行9大高風險手術的診所約有300、400家，若算入所有手術類型，有執行的醫美診所可能達到600至800家。未來都將由地方衛生局列冊管理。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再度攜手合作。（圖／記者簡浩正攝影）

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再度攜手合作，於2025年12月1日至31日正式在全台7-ELEVEN門市展開「今年超了沒」公益募款活動。肝基會表示，感謝7-ELEVEN這20年來的合作與支持，將醫療資源帶進全台地區鄉鎮，提供民眾免費肝病篩檢、癌症指數檢驗與腹部超音波檢查，並提供後續的就醫諮詢與協助，歷年累積服務人次已超過25萬人。

2025年「今年超了沒-全台偏鄉免費腹部超音波檢查」募款篩檢起跑活動將於12月6日在新竹縣尖石鄉衛生所舉辦，現場將提供約120位民眾進行免費肝病抽血與腹部超音波，歡迎尖石鄉以及鄰近地區年滿30歲以上民眾踴躍報名參加。報名網址:https://gov.tw/r5t

