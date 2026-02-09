800換11億！威力彩「包牌第二區」巷子內買法 必看獎金加乘攻略

財經中心／師瑞德報導

威力彩頭獎上看11億，連29槓引爆包牌熱！為避免第一區全中卻因第二區選錯、淚領貳獎的「悲劇」，資深彩迷瘋傳「800元第二區全包」神技。只要第一區幸運全中，保證頭獎不漏接，還能「母雞帶小雞」加碼7個貳獎，獎金大豐收，是高額頭獎時的最佳「保險」策略。（AI製圖）

想一夕致富、提早退休？威力彩頭獎已連續29期槓龜，累積獎金衝破10.8億元，預估下期將飆破11億大關！就在今（9）日週一，全台彩迷無不摩拳擦掌，準備把握這千載難逢的機會。面對如此高額的獎金，資深彩迷間瘋傳一套「800元全餐包牌」神技，號稱能鎖定頭獎，拒當「貳獎苦主」，究竟這套神技有何神奇之處？

驚人數據曝光！31人含淚領貳獎

威力彩自去年10月底以來，頭獎欄位持續掛零，累積獎金水漲船高，吸引大批民眾湧入彩券行。然而，在頭獎難產的同時，台彩官網數據卻揭露了一個殘酷事實：這段期間共有31位貳獎得主（包含今年開春後的6位），他們第一區6碼全中，卻因第二區選錯號碼，與十億頭獎擦身而過，獎金瞬間從億元縮水至千萬元甚至百萬元，被網友封為「世界上最遙遠的距離」。其中最令人惋惜的，莫過於去年11月10日（114000090期），單期竟爆出24注貳獎，這24人集體與頭獎失之交臂，場面壯觀又悲情。

不想當第32個苦主！包牌客鎖定「第二區」

為了避免這種「一號之差」的遺憾重演，許多資深彩迷紛紛採用「800元全餐包牌」策略。這種買法其實就是鎖定第一區的一組號碼，並將第二區的01至08號全包，總共購買8注，花費800元。

為何要包牌？消除遺憾又能「獎金炸裂」

彩券行業者分析，「第二區全包」的最大優勢在於消除不確定性。只要第一區幸運全中，包牌第二區就能保證將頭獎抱回家，徹底杜絕「差一號」的慘劇發生，不用再看運氣臉色，將變數降為零。

更誘人的是，這種包牌法還能引發「母雞帶小雞」的獎金加乘效應。若第一區幸運6碼全中，得主不僅能獨得頭獎，還能同時抱走7個貳獎，獎金徹底大豐收。

此外，這種包牌法在其他中獎情境下也極具優勢：

1、若第一區中5碼：可穩拿「1個參獎加上7個肆獎」，讓獎金直接升級。

2、若第一區中4碼或3碼：同樣能分別通吃「1個伍獎+7個陸獎」或「1個柒獎+7個捌獎」，大幅提高回本率。

3、保底機制：最差的情況下，只要第一區中1碼，因第二區全包，也保底能拿回一個普獎的100元。

專家點評：高頭獎時的「買保險」策略

彩券行資深業者透露，常有客人為了省錢只買單注，結果真的中了第一區，卻因第二區失之交臂，從「億萬富翁」變成「百萬富翁」，那種落差感常讓人懊悔不已。因此，當頭獎累積超過一定金額（如5億元以上），業者多會建議顧客採用800元包牌法，當作是為巨大的潛在獎金「買保險」。

若覺得800元負擔較重，這也是最適合辦公室或親友集資的方案。例如兩人合資，一人400元；或是八人集資，一人只要100元，就能共同擁有一張「保證不漏接頭獎」的強勢彩券。

【中獎包牌套路大公開】800元鎖定頭獎SOP

想終結連槓魔咒？不想當貳獎苦主？請務必熟記以下防呆包牌流程，走進彩券行不再手忙腳亂：

Step 1：精準喊話

走進彩券行，直接告訴店員要「威力彩第二區全包」，或是更明確地說「第一區選一組號碼，配第二區1到8號全包，總共800元」。

Step 2：決戰第一區

第一區的6個號碼，民眾可選擇填寫心儀的自選數字（如生日、車牌等），若無靈感，也可直接請電腦隨機快選。

Step 3：鎖定第二區

確認店員操作時，將第二區的01號至08號全部畫記。這等同於一次購買了8注（每注100元），總金額為800元。

Step 4：關鍵驗票

拿到彩券後務必核對票面，確認第一區為同一組6個號碼，而第二區則完整列出01到08各一注（或顯示R 01-08），且總金額顯示為800元無誤。

專家小提醒：購買彩券應量力而為，切勿過度投注。祝您幸運中大獎！

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

