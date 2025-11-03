800棵落羽松樹海開園了！5大美拍亮點秋冬必打卡

文／景點+ Carol整理報導

經典必訪落羽松景點開園了！「后里泰安‧羽粼落羽松」種有超過800棵落羽松，今年更設有偉士牌機車等5大美拍亮點，快將園區最新情報一同筆記起來，前往捕捉秋冬限定美照！

「后里泰安‧羽粼落羽松」擁有800棵落羽松樹海，吸引網友前往取景。（圖／ariel_apple419）

「后里泰安‧羽粼落羽松」位在台中市后里區泰安國小旁，開車前往的話，需將車子停在小路口再步行進入園區，園內種植超過800棵落羽松，不僅擁有參差漸層的樹海美景，還可搭配水池捕捉絕美鏡面倒影。

於2025年11月1日拍攝的「后里泰安‧羽粼落羽松」美景。（圖／ariel_apple419，以下同）

2024年園區設有復古汽車迷你奧斯汀，今年則展出多台紅色及白色偉士牌機車，吸引網友前往取景，也可搭配樹林間的座椅、十字架造景、純白相框一同拍攝，推薦不介意落羽松尚未完全轉色的景粉，趁剛開園人潮較少時前往踩點。

（圖／ariel_apple419）

（圖／ariel_apple419，以下同）

2025年在颱風及東北季風共伴效應影響之下，讓人明顯感覺到正式換季了，同時也讓落羽松提前進入休眠，園區有多處落羽松已變色，加上台中的強風，也讓園內鋪上了浪漫紅色地毯，可至官方臉書「后里泰安·羽粼落羽松」查看園區最新情報。

於2024年12月底拍攝的「后里泰安‧羽粼落羽松」美景。（圖／sam19671126，以下同）

往年轉紅的落羽松與波斯菊花田同框美景。（圖／后里泰安‧羽粼落羽松）

除了落羽松美景外，今年園區也販售可麗餅、手沖咖啡、特調飲品、花生米香、桐花蜂蜜皂等餐點及伴手禮，推薦提前規劃旅遊行程！

【Info】

后里泰安·羽粼落羽松

地址：台中市后里區安眉路5號，導航「泰安國小」

每日開放時間：9：00～17：30（週一至週日天天開園，無公休日）

門票： 每人60元人清潔費（不分年齡不抵消費）、120cm以下兒童免費（需家長陪同）

