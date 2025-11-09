800歲長壽家族秘方曝光 每天喝「蔬菜湯」增免疫力

義大利薩丁尼亞島是全球五大「藍區」之一，這裡的居民以長壽聞名，其中一個家庭更因家族總壽命超過800歲而備受矚目。英國鏡報報導，這個家庭長壽的秘訣之一，是每天都會食用一道以豆類和蔬菜為主的營養湯品，被視為增強免疫力、抗老化的關鍵飲食。

薩丁尼亞以百歲人瑞數量多、慢性疾病發生率低而聞名，關鍵在於居民每天都會喝蔬菜湯。 （示意圖／Pixabay）

薩丁尼亞是世界著名的「藍區」之一，這些地區以百歲人瑞數量多、慢性疾病發生率低而聞名。當地居民長壽的原因包括豐富的體力活動、低壓力生活、緊密的社交互動，以及以當地天然食物為主的飲食習慣。而這道被稱為「長壽湯」的料理，正是許多薩丁尼亞長壽家庭每天中餐必備的一道菜。

根據藍區的食譜指南，這道湯品會依照季節變化加入不同的當地蔬菜，但豆類和Fregula（薩丁尼亞特有的烤製粗粒小型義式麵食）是必不可少的基本食材。這道湯不僅溫暖滋補，更被認為是冬季提升免疫力的理想料理。

這道長壽湯的製作過程並不複雜，但需要充分的時間讓食材釋放營養。首先需將蠶豆、蔓越莓豆與鷹嘴豆浸泡至少8小時，接著在橄欖油中炒香洋蔥、紅蘿蔔、芹菜和蒜末，再加入番茄、馬鈴薯、茴香、荷蘭芹、羅勒與豆類。加水後慢燉約1至1.5小時，最後加入Fregula麵食、鹽與黑胡椒，再煮約10分鐘至麵食變軟。

專家認為，這道湯品之所以能夠促進長壽，在於豆類提供優質蛋白質和複合碳水化合物，蔬菜提供多種維生素和礦物質。 （示意圖／Pixabay）

成品盛碗後，每碗還會淋上橄欖油並撒上佩克里諾羅馬諾綿羊乾酪絲。這道湯品的食材相當彈性，也可依個人喜好加入高麗菜、花椰菜或櫛瓜等蔬菜，增添營養價值。

專家認為，這道湯品之所以能夠促進長壽，關鍵在於其豐富的植物性蛋白質、膳食纖維和抗氧化物質。豆類提供優質蛋白質和複合碳水化合物，蔬菜則提供多種維生素和礦物質，而橄欖油含有的單不飽和脂肪酸對心血管健康有益。

薩丁尼亞居民的飲食習慣和生活方式，為現代人追求健康長壽提供了寶貴的參考。這道簡單而營養的長壽湯，或許正是連結日常飲食與健康長壽的重要橋樑。

