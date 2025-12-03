800米銀白芒草花海步道美拍！夢幻海景3大順遊景點一次收

文／景點+ Carol整理報導

銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！

「半屏山步道」銀白芒草花海盛開，吸引花迷前往取景。（圖／pierrehuang）

位於新北市瑞芳區的「半屏山步道」全長約810公尺，是著名的黃金稜線路段，往返約1.6公里，時間大約為1小時，挑戰度較高、風景遼闊，可賞壯觀的山稜和層層山脈與芒草交錯。

於2025年11月30日拍攝的半屏山步道芒草。（圖／pierrehuang，以下同）

半屏山海拔高度655～713公尺，可將陰陽海、基隆山、無耳茶壺山、深澳、八斗子、和平島等景色盡收眼底，起霧時搭配銀白色的芒草美景，更讓人有種置身仙境的錯覺。

（圖／laiyuping9520）

（圖／laiyuping9520，以下同）

附近可順遊「金瓜石地質公園」、「新北市立黃金博物館」、「九份老街」等3大熱門景點，非常適合規劃健行一日遊。

（圖／pierrehuang）

（圖／laiyuping9520）

除了半屏山步道外，同樣位於瑞芳的「茶壺山登山步道」、「五分山氣象雷達站」也能賞芒草美景，推薦景粉收藏起來！

【Info】

半屏山步道芒草

地點：新北市瑞芳區，導航「半平(屏)山登山口」

