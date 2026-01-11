800萬今彩539頭獎沒人領！台彩緊急尋人 期限只到明天

台灣彩券公司11日發出緊急尋人令，2025年10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限至2026年1月12日（週一）止，目前仍未完成兌領。

800萬今彩539頭獎倒數未領，台彩緊急尋人期限只到明天。（圖／報系資料照）

台彩表示，依公益彩券規定，中獎人須在開獎日起3個月內完成兌領，最後期限只剩不到24小時，但得主至今未現身，讓台彩與投注站業者相當焦急。

台彩強調，800萬元屬高額獎金，須事先撥打專線預約兌獎，若未能在明天銀行營業時間結束前完成手續，獎金將依法全數充公，納入公益彩券盈餘。

台彩也呼籲，曾到竹山「七星大發財彩券行」購買彩券的民眾，務必立刻檢查手中彩券。去年曾有2筆今彩539頭獎逾期未領，其中1筆就在南投，提醒民眾別讓可能改變人生的800萬元因逾期而付諸流水。

