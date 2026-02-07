800萬大獎落誰家？「今彩539、39樂合彩」2/7台彩獎號一次看
台彩今（7）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：
．今彩539：03、08、22、27、32。
．39樂合彩：03、08、22、27、32。
．3星彩：941。
．4星彩：0529。
確切中獎號碼及派彩結果以台彩官網公布為主。
責任編輯／蔡尚晉
