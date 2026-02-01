「800萬議員」真不是你？洪健益喊玩笑話釀大誤會 議長也不忍了：中獎就趕快認

媒體人王瑞德日前透露，有位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來竟是中了今彩539頭獎，800萬獎金扣完稅後可實領640萬，貼文一出引起網友熱議，也將範圍縮小在台北市松山信義區。對此，被點名的民進黨議員洪健益今（1）日正式澄清，過年開開小玩笑卻造成誤會，「我真的沒有中！」台北市議長戴錫欽也說，如果有人真中獎就趕快承認，也應該考慮請松信所有議員喝珍奶。



網友們當起偵探，紛紛查找中得頭獎的議員是誰，並猜測位置就落在台北市松山信義區，包括國民黨市議員詹為元、戴錫欽、秦慧珠，民進黨市議員許淑華、洪健益與張文潔等人都被點名，也讓不少議員第一時間出面澄清「不是我」。

對此，洪健益今日出席松山慈惠堂活動時表示，這個「都市傳說」小故事真的滿好笑 ，他當天上節目時請在座所有人喝飲料，大家問他為何要請？他當時開玩笑回應「我中樂透彩啊」，對方還驚呼「真的喔？那你中什麼？」​

洪健益提到，結果媒體人鍾年晃直接說「啊，800萬元！扣掉稅只剩640萬元！」他自己也就順勢接下去說「對對對！」​



洪健益說，過年期間開開玩笑，沒想到造成這樣的誤會，也謝謝王瑞德看得起他，笑稱「真的！我沒有中！不要再說我中了！因為助理跟家人都跟我要紅包！」這個都市傳說是真的有趣，過年應應景，祝大家馬年行大運，發大財。

台北市議長戴錫欽也說，中頭獎的人不是他，也無須問他。（柯承惠攝）

而台北市議長戴錫欽也在臉書表示，松信議員如果有人中金彩539頭獎，「那不是我、也不需問我」，如果有人真中獎，趕快承認；如果沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼「都市傳說」造成大家困擾。



戴錫欽說，「對了，也應該考慮請松信所有議員喝珍奶。年節期間，祝福好友們，每位都有機會中大獎！」

