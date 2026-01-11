800萬變2萬不開心！胡漢龑「洩憤」贈警車給寶山分駐所

「吊車大王」胡漢龑近日購買今彩539再度與頭獎擦身而過，僅差一個號碼，原本可抱回800萬元，最後僅獲得2萬元獎金，扣稅後實拿約1萬5000元。他隨後在臉書發布影片，連喊三次「不開心」，並宣布捐贈一台警用巡邏車給新竹縣警局寶山分駐所「洩憤」。

「吊車大王」胡漢龑近日購買今彩539再度與頭獎擦身而過。（圖／翻攝 啟德機械起重工程-股公司臉書粉專 ）

胡漢龑表示，這已是他第5次與539頭獎擦肩而過，心情難免火大，但仍選擇將失落轉化為行動，持續投入公益回饋社會。他也提到，繼去年底捐贈花蓮光復鄉一台四輪傳動車後，此次再度捐車，去年累計已捐出5輛車輛。

事實上，胡漢龑長期熱心公益，去年花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災時，曾捐贈2台全新小山貓及1台大型怪手協助救災，並發放罹難者家屬慰問金，同時提供大量工作手套、頭燈、洗地機及高壓清洗設備。他強調秉持「取之社會、回饋於社會」的理念，希望在社會需要時盡一份心力。

相關貼文曝光後，不少網友在貼文下方留言回應:「我中12次二獎了，我也不開心」、「我能理解您的心情！因為我也曾經如此！ 539差一號就800萬。」。也有網友表示「希望胡董下次能真的中頭獎」、「好奇，胡董是自選還是電腦選？中獎率算高」。

