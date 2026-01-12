800萬頭獎充公！今彩539得主逾期未現身 台彩：去年7.8億沒兌領

農曆春節將至，台彩將推出各式加碼活動。（資料畫面）

南投縣竹山鎮去年10月11日開出「今彩539」頭獎，獎金高達800萬元，台灣彩券公司今（12日）表示，兌獎期限已於今天下午5點正式截止，但直到最後一刻，這位幸運得主仍未現身，該筆獎金確定全數充公，歸入公益彩券盈餘。台彩透露，去年（2025年）全台逾期未領的彩券獎金總額高達7.87億元，提醒民眾買了彩券記得兌獎，才不會與財神爺擦身而過。

去年逾期未領的彩券獎金，金額最高的就是「今彩539」頭獎800萬元，甚至有2筆未兌領，分別開在南投縣與新北市，加上今天這筆未兌領，2025年共累積計3筆 「今彩539」頭獎獎金逾期未兌領，這三位幸運兒不知道是遺失彩券，還是買了未兌獎，遺憾錯失成為百萬富翁的機會。

廣告 廣告

台彩呼籲民眾，買彩券後務必妥善收好，並養成對獎習慣；也想想前陣子有沒有購買彩券，翻翻家中角落、錢包夾層，別讓到了手的獎金變成過路財神。另外，農曆春節將近，台彩眾多加碼獎項會陸續登場，民眾過節期間可以試手氣兼做公益。





更多《鏡新聞》報導

蔡依林出道26年首次提告酸民 她遭起底竟是《星光》選秀季軍

阿諾穿緊身衣「波濤洶湧」球場應援爆紅 大方認了隆乳升級成D奶

徐巧芯提起再議又輸了！王浩宇轉貼文章質疑藍營建網軍 2度不起訴