800跑者齊聚 國姓鹿跑三鹿開道成功到

南投縣國姓鄉(十三)日在具百年歷史的楞嚴宮廣場盛大舉辦「二○二五國姓鹿跑」，今年賽事以「三鹿開道成功到！」為主題，串聯國姓在地文化景觀與自然美景，打造兼具挑戰與觀光價值的賽道，邀請全國八百位跑者齊聚國姓，用雙腳探索山城魅力。

活動中，國姓鄉長邱美玲、國姓鄉民代表會主席賴權藝、楞嚴宮主委彭寶聰、南投縣國姓鄉糯米橋休閒農業區推展協會理事長黃國峰、林芳?議員等多位地方士紳共同出席，展現對活動的高度重視與支持，期盼透過鹿跑賽事讓更多人認識國姓，體驗山城的獨特魅力。賽事規劃四大組別，快樂組、挑戰組、超半馬組及全馬組，賽道沿線經過鄭成功石雕像、國姓老街、石門福德祠、北港國小、梅林派出所、北港溪糯米橋、北圳水橋、茄冬樹公與中原部落等地，跑者將在奔馳間欣賞田野風光與文化古蹟，感受自然與人文交織的獨特氛圍。

其中，快樂組適合親子參與，能輕鬆享受大旗社區及祖玄宮的人文風光；挑戰組賽道穿越國姓老街，沿途熱鬧商圈與護國宮展現地方人情味，超半馬組則途經三級古蹟「糯米橋」，跑者能親身感受歷史之美；全馬組挑戰極限，完整串聯北梅橋、長春橋、長雙橋等地標，體驗國姓山河之壯闊。

主辦單位更精心規劃補給站亮點，讓跑者在運動之餘享受國姓在地美食，包括特色小農水果、在地點心，以及特別準備的春水堂珍珠奶茶，以最道地的人情味和美食能量，成為選手們的最佳後盾，讓所有都能留下美好回憶。