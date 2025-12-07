800頁起訴書不夠？陳佩琪爆檢方又丟補充訴狀轟：操死柯文哲

民眾黨前黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今日表示，針對柯文哲涉京華城及政治獻金案的起訴書已經撰寫至800多頁，但檢察官仍不斷追加補充訴狀，最近兩天又收到一份厚重的補充理由訴狀，這已是第30份。陳佩琪質疑，若證據確鑿，為何需要如此多的補充文件，並指控這一切證明了檢方在起訴時根本沒有足夠的證據。

民眾黨前黨主席柯文哲。（圖/資料照）

陳佩琪今天（7日）於臉書發文表示，最近台灣鯛檢驗烏龍事件，漁民哭訴「阮嘛有家庭要顧」，讓她不禁感嘆，「是的， 每一個人有自己家庭要顧，先生曾跟我說林俊言對他的態度，就是那種沒證據也要打死他，他說有次林一直用逼迫態度和疲勞訊問欺壓他，他直接回嗆：『每一個人都有某有子（有妻有子）啦，都有自己家庭要顧，人生短短幾年，做人無需這樣啦…』」。

陳佩琪表示起訴書已經寫到800多頁了，但檢察官持續丟出補充訴狀，前2天又收到一份補充理由訴狀。（圖取自 陳佩琪臉書 ）

陳佩琪指出，話說去年底起訴後，雖然起訴書已經寫到八百多頁了，但檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來，1、2、3…，前兩天又收到厚厚的一份補充理由訴狀， 已經到第30了，內容是密密麻麻的好幾年前手機上的簡訊截圖，大家認為看完這些數百頁的截圖， 要花多少眼力和時間？或許這就是民進黨想要的，32:0後沒辦法再抓你去關，就用這些操死你。

陳佩琪感嘆，若證據確鑿，都可以起訴28.5年了， 還需這麼多補充訴狀？坐實了起訴時根本沒證據，這和當初申請搜索票的情況如出一轍， 天馬行空想像一下你貪汙的理由， 然後騙票來搜索，結果起訴書中這些搜索票提到的貪污證據完全沒有了，大家看清楚了，這件案子就是：「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴」，因為很重要，所以說三遍。

