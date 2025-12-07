800頁起訴書不夠？陳佩琪轟檢丟30份補充訴狀：坐實起訴根本沒證據

柯妻陳佩琪指控，雖然起訴書已經寫到800多頁了，但檢察官持續丟出補充訴狀，坐實起訴根本沒證據。摘自陳佩琪臉書



民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，12月中旬將進行言詞辯論。柯妻陳佩琪今（12/7）指控，雖然起訴書已經寫到800多頁了，但檢察官持續丟出補充訴狀，內容是密密麻麻的好幾年前手機上的簡訊截圖，已經到第30份，她質疑，若證據確鑿，都可以起訴28.5年了，還需這麼多補充訴狀？坐實起訴時根本沒證據，此案就是：「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴」。

陳佩琪於臉書發文表示，最近台灣鯛檢驗烏龍事件，漁民哭訴「阮嘛有家庭要顧」，是的，每一個人有自己家庭要顧，先生曾跟她說林俊言對他的態度，就是那種沒證據也要打死他，他說有次林一直用逼迫態度和疲勞訊問欺壓他，他直接回嗆：「每一個人都『有某有子』啦，都有自己家庭要顧，人生短短幾年，做人無需這樣啦…」 。

陳佩琪表示，去年底起訴後，雖然起訴書已經寫到800多頁了，但檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來，1、2、3…，前兩天又收到厚厚的一份補充理由訴狀，已經到第30了，內容是密密麻麻的好幾年前手機上的簡訊截圖，大家認為看完這些數百頁的截圖，要花多少眼力和時間？或許這就是民進黨想要的，「32:0後沒辦法再抓你去關，就用這些操死你…」。

陳佩琪質疑，若證據確鑿，都可以起訴28.5年了，還需這麼多補充訴狀？坐實了起訴時根本沒證據，這和當初申請搜索票的情況如出一轍，天馬行空想像一下你貪汙的理由，然後騙票來搜索，結果起訴書中這些搜索票提到的貪污證據完全沒有了，大家看清楚了，這件案子就是：「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴」、「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴」、「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴」，因為很重要，所以說三遍。

陳佩琪話鋒一轉分享「螞蟻作亂記」，有天夫妻一起坐下來吃飯聊天，那幾天正逢天氣轉涼，餐桌上經常出現螞蟻搬食物的景象，傳統滅蟻堡都沒用，就拿家裡以前有的蟻膠，用小容器裝些放在餐桌上，結果柯文哲看到就一直碎碎唸，唸個沒完沒了，說這樣會沾到、不小心會誤食等等，真是有氣，又不是三歲小孩，還誤食？螞蟻爬上食物，柯要幫忙趕嗎？「我越講越大聲，兩人就這樣一言一語，吵了起來，他還嗆我說又沒叫妳一定要做飯，我當場氣炸了，那天吃飯後就不再跟他講話了，當然也不煮下一餐了，請他餓了自己到外面打餐去」。

柯文哲享用陳佩琪煮的「鮭魚蛤蜊豆腐蔬菜湯」。摘自陳佩琪臉書

陳佩琪透露，但冷戰只持續半天，到了晚上，可能肚子餓壞了吧，柯文哲只好假裝前來跟她討論事情兼報告行蹤，說明天要去哪裡，她的解讀是跟她和示好，順便暗示說他肚子餓了，想吃飯了，「然後我就投降了，然後又去煮了」。

陳佩琪也說，昨天先生在看一段影片時，她恰巧從跑走過，聽到這句「柯文哲整天和佩琪在家吃山藥排骨湯、玉米排骨湯…，你們覺得…」，她氣炸了，她又不是只會這些，今天秀出更營養的「鮭魚蛤蜊豆腐蔬菜湯」。

