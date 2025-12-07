800頁起訴書還不夠？陳佩琪爆檢方狂丟30份補充訴狀 質疑證據確鑿需要這樣？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（7）日在臉書發文，痛批案件去年底起訴後，雖然起訴書已經寫到八百多頁了，但檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來，前兩天又收到厚厚的一份補充理由訴狀，已經到第30了，內容是密密麻麻的好幾年前手機上的簡訊截圖，大家認為看完這些數百頁的截圖，要花多少眼力和時間？或許這就是民進黨想要的，32:0後沒辦法再抓你去關，就用這些操死你。若證據確鑿，都可以起訴28.5年了，還需這麼多補充訴狀？坐實了起訴時根本沒證據。大家看清楚了，這件案子就是：騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴。

陳佩琪與柯文哲。（圖／資料照）

高雄日前爆發台灣鯛檢驗烏龍事件，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發文，稱最近台灣鯛檢驗烏龍事件，漁民哭訴「阮嘛有家庭要顧」，「是的，每一個人有自己家庭要顧」，柯文哲曾跟他說林俊言對他的態度，就是那種沒證據也要打死他，柯說有次林一直用逼迫態度和疲勞訊問欺壓，柯直接回嗆：「每一個人都有某有子啦，都有自己家庭要顧，人生短短幾年，做人無需這樣啦…」

陳佩琪說，去年底起訴後，雖然起訴書已經寫到八百多頁了，但檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來，1、2、3…，前兩天又收到厚厚的一份補充理由訴狀，已經到第30了，內容是密密麻麻的好幾年前手機上的簡訊截圖，大家認為看完這些數百頁的截圖，要花多少眼力和時間？或許這就是民進黨想要的，32:0後沒辦法再抓你去關，就用這些操死你。

陳質疑，若證據確鑿，都可以起訴28.5年了，還需這麼多補充訴狀？坐實了起訴時根本沒證據，這和當初申請搜索票的情況如出一轍，天馬行空想像一下你貪汙的理由，然後騙票來搜索，結果起訴書中這些搜索票提到的貪污證據完全沒有了，大家看清楚了，這件案子就是：騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴。



