8000坪麝香木花海粉紅山丘年度必訪！開園日期門票交通情報搶先看

文／景點+ Carol整理報導

年度必訪麝香木花海情報來了！人氣賞花景點「瑰蜜甜心玫瑰園」將於2026年2月21日開園，今年再擴大種植面積，打造8000坪麝香木花海，快將門票、交通情報筆記起來，提前規劃賞花行程！

「瑰蜜甜心玫瑰園」麝香木花海景色絕美，每年都吸引不少花迷前往朝聖。（圖／molly888666）

「瑰蜜甜心玫瑰園」位於南投縣中寮鄉，是中部熱門的賞花景點，也被稱作「粉紅山丘」，這裡種植了許多麝香木，繼過去的6000坪花海，今年又擴大種植至8000坪，現場還有樹玫瑰、九重葛、風鈴木、許願藤等多種花景。

廣告 廣告

（圖／molly888666）

（圖／qi_hui_lin，以下同）

園區將於2026年2月21日開園至3月25日，12月、1月是園內洋紅風鈴木盛開的季節，3月初則為黃金風鈴木、麝香木盛開，建議景粉留意官方臉書「瑰蜜甜心玫瑰園」的最新花況及情報，提前規劃賞花行程。

（圖／qi_hui_lin）

（圖／qi_hui_lin）

（圖／molly888666）

現場設有遊覽車及小型車停車場，周圍路況良好皆為雙向車道，從南投市往中寮到園區路程約20多分鐘，集集往中寮（中集路）皆為雙向道路，園方提醒勿開往集集武昌宮那條山區（投27）產業道路。

（圖／qi_hui_lin，以下同）

想前往瑰蜜甜心玫瑰園可Google導航至「粉紅山丘麝香木秘境」，目前因花季未到頁面顯示「暫停營業」，到了花季期間園方即會解除設定！

【Info】

瑰蜜甜心玫瑰園

花季日期：2026年2月21日開園至3月25日

地址：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號，Google導航「粉紅山丘麝香木秘境」

賞花清潔費：每人100元、12歲以下孩童免費、友善寵物免費

粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數

》https://www.mook.com.tw/article/39126