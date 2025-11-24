80Kg壯男攀苗栗「台版富士山」骨折 急派21警消、漏夜13小時救援
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
苗栗縣南庄鄉加里山在22日時發生山難救援事件，一批來自台北的6名登山隊伍，在攀爬過程中，其中一名體重約80公斤的46歲施姓中年男子，不慎在三角點下山時腳踝骨折、無法行走。警消獲報後，緊急派遣共21名人員前往救援，先是花費5小時抵達事故地點，再漏夜8小時將施男抬往登山口，將其送往醫院救治。
苗栗消防局今日透露，22日下午2時許接獲報案，一名施姓中年男子在攀爬南庄鄉加里山三角點附近時受傷，右腳踝疑似脫臼、骨折無法行走，在1名女性親友陪伴下，在距離三角點下山約5分鐘路徑等待救援。
消防局指出，由於山路陡峭、濕滑，為讓患者安全脫困，消防局南庄分隊陸續派遣南庄、頭份、特搜與山域協作等21名救難人員，分3批次前往事故地點，在歷經5小時路程抵達鹿場登山口，沿途接力支援。
消防局續指，救難人員於晚間7時12分抵達患者位置，由於患者無法行走且體重80公斤，立刻使用SKED 捲式擔架進行包紮固定，再由全人力方式，以托、抬、拖行進行搬運；最中耗時8小時，才將患者安全搬運下山，並將其送醫救治。
