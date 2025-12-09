81位銀髮寶貝夜訪新北耶誕城 馬戲燈秀暖心亮相

年齡超過五千歲的銀髮寶貝團昨（八）日夜訪新北耶誕城。（圖：新北觀旅局提供）

第八屆「銀髮寶貝藝遊耶誕城」八日晚間新竹新埔鎮老人會社區關懷據點八十一名超過七旬長者，低溫下逛新北歡樂耶誕城，加總年齡超過五千歲的銀髮寶貝團，在馬戲團主題燈光秀與星海城市光廊陪伴下興奮拍照，隊伍戴著紅色耶誕帽排成「紅龍」，成為園區溫暖亮點。

新埔鎮老人會長姜鳳秋率隊，新埔鎮長陳英樓、新埔鎮婦女會理事長鄭美華陪同。長者在志工協助下沿縣民大道移動，藍色天橋光廊散步，欣賞小丑與馬戲團等燈飾。團員羅秀琴說，今年光廊光影呈現不同風貌，「漂亮極了」。適逢 LINE FRIENDS「馬戲團魔法道具篇」第二支雷射光雕秀播映，團員張月梅開心表示：「天橋很美，手機拍不停。」

新北觀旅局旅遊行銷科長張寶忠、企劃科專員何期望全程導覽接待，志工何珮珍、鄭穎芝、黃韻蓮、黃安琪、黃旭霞陪同走訪，她們說，看見長者在燈光下互拍、分享心得，「那種喜悅真的很感動」。

姜鳳秋表示，台灣已進入高齡社會，關懷據點透過運動、合唱、共餐及延緩失能課程，協助長者走出家門、增進人際互動，此次耶誕城之旅，讓長輩展現久違的活力與笑容，滿滿回憶。

參訪團也前往金瓜石黃金瀑布及深澳漁港，欣賞象鼻岩崩落後形成「水豚君岩」新景觀，姜鳳秋感謝觀旅局長楊宗珉協助行程安排，讓長者能手牽手走進市民廣場，欣賞國際級燈光展演留下深刻印象。

「銀髮寶貝藝遊耶誕城圍爐」活動自二○一三年由餐廳主廚徐文建發起，歷年邀請喜憨兒、庇護工場與弱勢家庭圍爐並觀賞燈光秀。今年邁入第八屆由志工與新北觀旅局協助接力，持續陪伴銀髮族共享節慶溫暖。

觀旅局鼓勵長者與民眾多加利用大眾運輸造訪新北耶誕城，每週都有不同主題，本週十三、十四日將有巨星耶誕演唱會，相關資訊請上「新北旅客」FB查詢。