81歲嬤工作66年還在打工！她曝從沒為退休存錢 唯一後悔是「這件事」

許多人工作到法定請領年齡，就會領取退休金享受生活，不過一名奶奶自15歲開始工作至今81歲仍在打工，她認為所做的一切不能稱之為事業，因為「我做了很多事情只是為了生存」，無法想像沒有工作無所事事的日子，也因為如此，她沒有為未來存過錢，盼能做到無法工作為止。

根據《商業內幕》報導，美國加州一名81歲的奶奶凱西．柯蒂斯（Kathy Curtis）至今未退休，仍以打工維生，她說自15歲出社會以來，待過百貨公司、銀行、擔任電視台交通調度員、玩具店員工，只要有其他工作職缺就會轉行，對於沒接觸過的行業從不畏懼，堅信自己可以學，也能做的成功出色。

柯蒂斯分享，自己與第1任丈夫育有2個孩子，後與第2任丈夫維持了7年的婚姻，因為有7年的支柱，經濟負擔減少許多，不過自從離婚後，不得不同時打4份工、1周7天沒有休息片刻，如此才能勉強維持生計。

就算自己曾罹患乳癌、診斷出腦瘤，做了髖關節換置手術，肺及腿也出現血栓，雖然目前已經康復，唯獨行動時容易疲憊，不過柯蒂斯感到很幸運，現在能在社區自來水公司上班；柯蒂斯形容，上班就像是社交活動，可以接觸不同人事物，無法想像退休無所事事的生活。

目前工作收入每2週約200美元（約新台幣6200元），柯蒂斯表示，這樣的收入雖然不高，僅勉強維持貧窮線以上水準，扣除房租、保險費用等生活雜費「過得還不錯」，仍能支付生活所需，甚至買狗糧。

柯蒂斯感嘆，雖然她仍在打工，卻沒有將工作視為苦差事，認為自己有幸能在年輕時獲得父親資助擁有自己的房子，如今最快樂的是能夠定期探望自己的子孫；唯一感到後悔的，就是花太多時間及精力糾結負面情緒，應放下那些「無能為力」的事。



