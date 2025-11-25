81歲影后歸亞蕾掀回憶殺！片場成「老頑童」 搭寇世勳合作新片

【緯來新聞網】由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》今（25日）在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。歸亞蕾、寇世勳兩位主演在演藝圈資深又高齡，但在拍攝現場卻是出了名的「老頑童」。劇組透露，面對高強度的拍攝以及醫院場景的冰冷氛圍，歸亞蕾與寇世勳總是主動緩和氣氛，兩人幽默對話和逗趣肢體動作，瞬間讓全場爆笑。這種輕鬆愉快的氛圍也感染了年輕工作人員，消除了世代間的距離感，也讓片中「亦敵亦友」的老一輩友情火花更加自然生動。

81歲影后歸亞蕾回歸電影主演《拾光》。（圖／記者王人傑攝）

記者會上，歸亞蕾、寇世勳也分享，如何揣摩這種「逐漸失去掌控權」的恐懼？兩位「古怪老人」從對立到相知，彼此在演對手戲時，一個看不清、一個記不住，如何建立起那種特殊的「錯位默契」 ？談起寇世勳與歸亞蕾氣場都很強大時，拍攝過程究竟是誰在片場的「話語權」比較大？及兩人「互相討厭」 的張力在下戲後會延續嗎 ？接演前是否對劇本提出過關鍵的修改意見 ？



導演宋康欣表示：能與兩位前輩合作已是創作生涯中「最美好的時光」。影片對標《快樂告別的方法》或《機器人與法蘭克》，主打「幽默與溫情並存」 在不冒犯病痛的前提下，提煉出屬於台灣長輩的「黑色幽默」 。尤其是「在醫院的公路之旅」是非常魔幻寫實的形容 。在單一場景受限下，視覺上營造出「旅程」的遼闊感；這場旅程是象徵心靈的解放，或真的在醫院裡發生了大逃亡。

歸亞蕾、寇世勳在拍攝現場被劇組當成「老頑童」。（圖／記者王人傑攝）

製作團隊光譜映像表示：《拾光》這部電影是我們首次製作台灣導演的長片。光譜映像近年在國際影展成績斐然，曾與多國合製包括入選2024年柏林影展主競賽的《以愛之茗》（Black Tea），以及入選2024年坎城影展一種注目單元並獲最佳女主角獎項的《無懼》（The Shameless），也與日本導演富田克也籌製全片在台拍攝的電影長片。



此次監製王琮將豐富的國際合製經驗陪伴台灣創作者出發。值得一提的是，王琮今年甫獲邀成為美國奧斯卡影藝學院（AMPAS）會員，將參與奧斯卡投票。他表示《拾光》早在2019年便入選歐亞合製工作坊（EAVE - TIES THAT BIND），劇本扎實且具備國際普世性，加上文化部影視局與台北市政府的支持，勢必已讓台灣電影內容增添多元。

新銳導演宋康欣執導帶領《拾光》資深演員歸亞蕾、寇世勳出席記者會。（圖／記者王人傑攝）

《拾光》於2019年入選歐亞合製工作坊（TIES THAT BIND），獲得文化部影視局及台北市政府支持補助。製作團隊光譜映像製片蔡信弘也說，台灣長照議題電影常被貼上「沈重」標籤，如何打破「老人題材年輕人不看」的刻板印象？透過社群操作來吸引年輕孫輩帶阿公阿嬤進戲院、打破「老人題材年輕人不看」的刻板印象及與公益團體紅心字會的系列合作，讓電影轉化為對長照機構及年長者更實質的幫助。

